Video - Alertă în Marea Britanie: poliția a închis o stradă de lângă reședința premierului Johnson și a arestat un bărbat

Poliţia britanică a închis, luni, un bulevard din centrul Londrei, în apropiere de reşedinţa oficială a premierului Boris Johnson, Downing Street, şi a anunţat că a arestat un bărbat în vârstă de 29 de ani în urma unui incident, conform Reuters.

Bulevardul Whitehall, pe care sunt situate mai multe departamente guvernamentale, inclusiv Ministerul de Finanţe, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Marii Britanii şi care duce la biroul şi reşedinţa premierului Johnson din Downing Street, a fost închis de organele de poliţie. ”Ofiţerii asistă Poliţia Militară la Horse Guards în urma unui incident care a avut loc mai devreme în această dimineaţă”, a precizat Departamentul de Poliţie din Westminister, într-o declaraţie pe Twitter.

Re: #Westminster: #Whitehall stays closed btwn Trafalgar Square and Parliament Square after a Police incident.

-Buses 3, 11, 15, 24, 87, 88, 91, 159, 453 divert.

-A 29-yr-old man was arrested & is in custody. @MPSWestminster : 'There is no known risk to the public.' pic.twitter.com/AUhlFLsru9