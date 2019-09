VIDEO Alexandru Cumpănașu aruncă bomba: 'De ce nu a fost desecretizat raportul polițistului Constantin Pistol'

Alexandru Cumpănașu a declarat, miercuri, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că documentul pe care nu a reușit să-l obțină până acum este raportul polițistului Constantin Pistol, cel care a vorbit ultimul, la telefon, cu Alexandra Măceșanu, potrivit Mediafax.

"DIICOT văd că reacționează numai când vrea. Dacă cerem informații suntem în orb toți, dar dacă sunt criticați, iese și spune. Mama și tatăl Alexandrei au fost audiați la Parchetul Caracal pentru a da acest buletin. Să închidă dosarul. Oamenii au fost la Parchet și au spus – nu vă dăm niciun buletin. Au procedat prin șantaj la primele audieri, în sensul că atunci când au chemat-o prima oară pe mamă au spus – veniți să predați buletinul, dar li s-au spus vă prezentăm raportul de medicină legală. Au spus apoi că raportul nu îl avem. Mama a spus "m-ați anunțat că primesc raportul". Au spus - ne pare rău, nu v-am spus asta. A anunțat procurorii că își înregistrează convorbirile și le-au spus doamna vreți să vă pun înregistrarea? Atunci mama a luat foc și a spus – păi bine ne șantajați, ne aduceți aici sub un fals pretext că ne dați un raport, ajung aici, nu mi-l arătați, dar vreți buletinul ca s-o declarați moartă. După care a venit citația. Am vrut să precizez lucru acesta, fiind sunați și anunțați verbal, nu în scris, a venit o citație care spune negru pe alb, cred că DIICOT se joacă cu vorbele. Când trimiți citație vă rugăm să vă prezentați și dacă nu veniți vă amendăm cu până la 5.000 lei. Eu iau de bun ce e scris, iar familia intr-adevăr a fost speriată, a fost amenințată în felul acesta", a declarat Alexandru Cumpănașu, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Întrebat care este documentul pe care nu a reușit să îl desecretizeze în dosarul crimelor de la Caracal, acesta a replicat: "Raportul domnului Pistol. Domnul Fifor spune că e o anchetă în derulare la Parchet și el nu are voie să se amestece. După cum vedeți, nici noi nu avem voie, nimeni nu are voie. Sursele spun că va fi finalizată această declarație în funcție de cum va fi finalizat și cazul. Asta spun sursele. Pistol e în continuare șef la Investigații Criminale. El a fost în concediu. Nu e de găsit. A fost găsit de procurori pentru că a fost reaudiat, la solicitarea mea. Această audiere a durat 5 ore, dar apoi a dispărut".