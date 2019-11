VIDEO Alina Gorghiu: Dacă nu ținem PSD sub 30%, vor reveni

Fostul președinte PNL Alina Gorghiu a declarat vineri, la Baia Mare, la un eveniment electoral la care participă și președintele Klaus Iohannis, că liberalii nu au voie să permită PSD să ia peste 30% în turul doi la prezidențiale.

„O victorie electorala in 24 noiembrie, o victorie la scor, o victorie remarcabila, va indeparta PSD definitiv din conducerea Romaniei. Ii trimitem in istorie, o istorie urata in care toti am suferit. Nu avem voie, nu ne permitem sa lasam PSD sa aiba un scor de peste 30%. Trebuie sa ii tinem sub 30%. Daca nu, se vor transforma, vor reveni. Hai sa ii tinem mici, atat de mici incat sa nu mai conteze. Sa tinem garda sus, PSD are doctorat in materie de campanie murdara”, a zis Gorghiu.