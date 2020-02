VIDEO Americanul care credea că Pământul este plat A MURIT în timp ce încerca să-și demonstreze teoria, la bordul unei rachete

Americanul Mike Hughes a murit după ce racheta artizanală la bordul căreia se afla s-a prăbuşit imediat după decolare, potrivit CNN. Racheta fusese construită în curtea pilotului, cu un cost de 18.000 de dolari. El era un adept al teoriei pământului plat.

Un american care a vrut să demonstreze să pământul e plat şi-a găsit sfârşitul în deşertul californian. Mike Hughes a încercat să ajungă în spaţiu la bordul unei rachete artizanale propulsată de aburi, informează mediafax.ro.

Un clip care circulă pe reţelele de socializare arată decolarea rachetei care îl avea la bord pe pilotul în vârstă de 64 de ani. După doar câteva secunde însă, racheta se prăbuşeşte.

Evenimentul a fost filmat ca parte a unei serii TV despre producătorii de rachete amatori. Hughes încerca să atingă altitudinea de 1.525 de metri cu o rachetă construită în curtea casei sale şi care îl costase 18.000 de dolari.

Hughes un cunoscut susţinător al teoriei pământului plat, pe care spera să o dovedească prin această lansare.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f