VIDEO Ana Birchall, o nouă ieșire în decor cu Călin Popescu Tăriceanu: Liderul ALDE a relatat un episod HALUCINANT

Ana Birchall, ministrul Justiției, demisă de Viorica Dăncilă, dar ținută în funcție de președintele Klaus Iohannis, cel care refuză să semneze decretul de revocare din funcție, așa cum a decis CCR, a jignit-o, miercuri, pe Oana Zamfir, de la Antena 3, pe care e numit-o ”nesimțită”. Ulterior, mai mulți jurnaliști au relatat episoade similare în care Birchall a avut același limbaj la adresa lor.

Călin Popescu Tăriceanu a fost și el ”victima” nervilor ministrului, după ce a postat, pe contul său de Facebook, o precizare, după ce americanii au anunțat că s-a stabilit o foaie de parcurs în privința statului de drept cu ministrul Justiției.

”Am spus că așa ceva nu este acceptabil și am primit un mesaj foarte supărat din partea ei. Să știți că nu mă impresionează. Nu am jignit-o, am spus că aștept o clarificare. Era bine să lămurească această chestiune, nu să fie ambalat într-un aer tâfnos. Nu știu de ce i s-a dat acest portofoliu de mare însemnătate, mai ales că vine după un ministru care își cunoștea bine meseria, mă refer la Tudorel Toader.”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu la România Tv, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

