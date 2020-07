VIDEO Ana Gum creează pe Tik Tok un content cu post-producţie, fiind cea mai bună pe challenge-uri la dans: Ea are peste 1.100.000 de followers

Ana Gum creează pe Tik Tok un content cu post-producţie, fiind cea mai bună pe challenge-uri la dans. Ea are peste 1.100.000 de followers şi 14 milioane de like-uri, fiind a treia cea mai urmărită influenceriţă de pe Tik Tok, după Andra Gogan şi Dania, anunță MEDIAFAX.

La 32 de ani, Ana Gum s-a gândit să îşi folosească abilităţile dobândite la Facultatea de Regie de Film şi TV şi a devenit influencer pe Tik Tok.

Citește și: Replică dură din partea USR PLUS, despre anunțul lui Ludovic Orban : ‘PNL prezintă sondaje măsluite’ .

Tânăra creează un content cu post-producţie, personalizat, care se diferenţiază de restul Tik Tokerilor români.

Pasiunea pentru dans şi regie a ajutat-o să fie a treia cea mai urmărită influenceriţă de pe Tik Tok cu 1,1 milioane de followers, după Andra Gogan cu 5,2 milioane de followers şi Dania cu 2,7 milioane de fani.

Ana a fost uimită să vadă cât de mulţi fani i-a adus această epidemie, ea are peste 14 milioane de like-uri.

Care e secretul succesului ei? Perseverenţa şi munca multă.

Citește și: Cristoiu: ‘Este clar că se țintește scaunul dlui Cercel. Deja a apărut un concurent și trebuie neapărat să plece’

„Fiecare filmuleţ practic e o producţie întreagă, ai pre-producţie când creez coregrafia, faci o mică scenografie acolo, ştii ce se întamplă de fapt cu recuzită, cu de toate, după aia înveţi coregrafia, şi apoi vine partea de filmare, de producţie. În ultima lună cel puţin, când am avut parte de cel mai mare growth al paginii mele, am crescut cu 700.000de mii de urmăritori într-o lună (...). Am avut după o zi de la postare şi până la 2 milioane de views-uri. Sper să devină ceva internaţional pentru mine ca să pot să fac o carieră din chestia asta, să nu fie doar o pasiune”, spune Ana.