VIDEO Antrenorul Rapidului, după victoria cu CFR: 'La penalti-uri, ce să spun? Îmi era frică de faptul că putea să intervină VAR-ul!'

Căpitanul echipei Rapid, Cristian Săpunaru, a declarat duminică, după meciul Rapid-CFR Cluj, că este sigur că prima lovitură de la 11 metri a fost acordată corect, după intrarea lui Scuffet la Luckassen. Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu spune că la fazele de penalti s-a gândit că va interveni VAR-ul şi că i-a fost teamă, informează News.ro.

”La primul penalti, pot să spun că a fost direct vătămare corporală! A intrat cu pumnii direct în capul lui. Am auzit că dl Crăciunescu, care a fost un mare arbitru al României, a spus că nu a fost penalti. Dacă nici ăla nu a fost penalti! La al doilea penalti nu am văzut faza, eram departe. În rest, ce să mai spun? Am învins campioana ultimelor cinci ediţii, este o echipă puternică, cu jucători valoroşi. Noi vrem doar să intrăm în play-off. Abia după ce intrăm acolo, vedem ce vom face şi ce ne propunem. Uremază derby-ul cu FCSB, un derby care se va juca cu inima, şi la noi, şi la ei. Mi-aş dori ca Arena Naţională să fie plină la acest meci”, a declarat Cristian Săpunaru.

Adrian Mutu a fost reţinut în declaraţii: ”Un meci împotriva unei echipe puternice fizic, îmi felicit băieţii că ne-am ridicat la nivelul lor. A fost o victorie meritată! La penalti-uri, ce să spun? Îmi era frică de faptul că putea să intervină VAR-ul!

Oricum nu trebuie să ducem discuţia... Noi puteam face 2-0 cu Ioniţă sau 3-1 cu Kait. Cu ce rămân în seara asta este o prestaţie extraordinară a băieţilor mei, mai ales la nivelul atitudinii. Cu siguranţă trebuie însă să rămânem cu picioarele pe pământ pentru meciurile viitoare”.