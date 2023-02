VIDEO | Armata americană pierde un elicopter Black Hawk într-un mod dramatic. Cei de la bord au murit pe loc

Cel puțin două persoane au murit, miercuri după-amiază, după ce un elicopter al armatei americane s-a prăbușit lângă o autostradă din statul Alabama, SUA.

Biroul Șerifului din Madison County a anunțat că incidentul s-a produs lângă autostrada 53, în Harvest, în apropiere de Huntsville, Alabama.

Elicopterul a luat foc imediat după impact, iar cele două persoane aflate la bord au murit pe loc, a declarat un reprezentant al serviciilor de urgență din Huntsville citat de Fox News. Nicio altă persoană nu a avut de suferit în urma incidentului.

Biroul Șerifului din Madison a spus că elicopterul era un Black Hawk, dar nu a precizat cauza accidentului. Momentul prăbușirii aparatului a fost surprins de o cameră video de supraveghere:

Dale Strong, reprezentantul în Congresul SUA al statului Alabama, a postat pe Twitter un mesaj în care transmite condoleanțe familiilor celor două persoane care și-au pierdut viața în accident, informează spotmedia.ro.

Another angle of the Blackhawk crash in Harvest, Alabama from home surveillance.



You can hear the engine going but the chopper descends at high rate with no resistance from rotors as it nose dives at end. pic.twitter.com/lWAyPyrSi2