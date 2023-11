VIDEO - Israelul avansează în forță în Gaza: 130 de tuneluri Hamas au fost descoperite și distruse

Forţele de apărare israeliene (IDF) au distrus în total 130 de tuneluri şi amplasamente pentru lansarea rachetelor antitanc aparţinând grupării islamiste Hamas de la începutul războiului acum o lună, potrivit DPA şi EFE, care citează un comunicat al IDF.

"Ca parte a activităţilor terestre în Fâşia Gaza, soldaţii IDF lucrează în prezent pentru a descoperi şi distruge tunelurile Hamas. De la începutul luptelor, 130 de puţuri de tunel au fost distruse", a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene în comunicat.

Hamas, care a construit o reţea extinsă de tuneluri în subsolul Fâşiei Gaza, a intrat în război cu Israelul la 7 octombrie, după un atac masiv incluzând tiruri de rachete şi infiltrarea a aproximativ 3.000 de combatanţi care au masacrat peste 1.400 de persoane şi au răpit alte 240 în comunităţile din sudul Israelului, la graniţă cu Fâşia Gaza.

Armata israeliană a difuzat miercuri înregistrări video care arată echipamente grele ce sapă la intrările în tuneluri şi ridică o placă de beton.

"Pregătirea inamicului pentru o şedere prelungită în tuneluri poate fi stabilită pe baza rezervelor de apă şi oxigen găsite în tuneluri", a comentat purtătorul de cuvânt militar citat.

Tunelurile distruse miercuri de trupele israeliene se aflau într-un centru de antrenament al Hamas în nordul Fâşiei Gaza.

Orașul subteran

Israelienii afirmă că există o reţea complexă de tuneluri subterane în solul nisipos din Fâşia Gaza, teritoriu cu o lungime de aproximativ 45 de kilometri şi o lăţime cuprinsă între 6 şi 14 kilometri, şi o populaţie de peste două milioane de locuitori.

Separat, forţele aeriene israeliene au distrus miercuri puncte de lansare a rachetelor antitanc ce erau conectate - printr-un pasaj subteran- la un depozit de arme, a declarat acelaşi purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Unele dintre tuneluri sunt alimentate cu energie electrică. În medie, acestea au o înălţime de doi metri şi o lăţime de un metru, dar unele sunt suficient de mari încât să încapă şi vehicule. Unele ajung la zeci de metri sub pământ pentru a rezista bombardamentelor israeliene din aer.

Se spune că intrările acestora sunt situate în clădiri rezidenţiale sau moschei. Serviciile de informaţii israeliene afirmă că activităţile Hamas sunt coordonate de la un centru de comandă şi control de sub Spitalul Shifa, cea mai mare clinică din Fâşia Gaza, ceea ce Hamas neagă.

Expertul militar Harel Chorev, de la Universitatea din Tel Aviv, a declarat pentru CNN: "Vorbim de zeci şi zeci de kilometri sub pământ cu camere de comandă, control şi comunicare, camere de aprovizionare şi rampe pentru lansarea rachetelor".

Criză umanitară

Armata israeliană i-a îndemnat pe civilii din Gaza să evacueze partea de nord a Fâşiei - scena celor mai intense lupte - prin crearea unor coridoare umanitare timp de trei-patru ore pe zi, ceea ce a permis evacuarea a aproximativ 15.000 de palestinieni în patru zile.

Însă Ministerul Sănătăţii coordonat de Hamas în Gaza a declarat miercuri că aproape jumătate dintre decesele înregistrate în ultimele zile au avut loc în sud, unde Israelul a făcut incursiuni terestre şi unde aproximativ 1,5 milioane de persoane strămutate se înghesuie într-un spaţiu restrâns pe fondul lipsei de apă potabilă, alimente, medicamente, electricitate şi combustibil.

De la începutul războiului, 348 de soldaţi israelieni au fost ucişi, dintre care 32 în incursiunea terestră în Gaza, notează EFE.

Bombardamentele israeliene au făcut de la începutul războiului peste 10.560 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea copii, femei şi bătrâni, precum şi aproximativ 26.500 de răniţi şi 2. 550 de dispăruţi, potrivit bilanţului Hamas.

The Israel Defense Forces showed how it destroys Hamas underground tunnels in the Gaza Strip. 130 shafts were destroyed



In the underground tunnels, the Israeli military found water supplies and oxygen equipment. This indicates that Hamas is preparing for a long stay in the… pic.twitter.com/C7IeyVgQsf — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2023

Israeli forces have released footage , allegedly, of new Hamas tunnels discovered during a ground operation in the Gaza Strip pic.twitter.com/uKRtCEq74W — Narendra Maurya (@narendra483) November 8, 2023