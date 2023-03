Video - Armata SUA publică momentul în care drona americană este doborâtă de avionul rusesc

Această înregistrare video surprinde momente critice ale întâlnirii, în zbor, care a durat 30-40 de minute, potrivit Pentagonului, informează News.ro.

The US military has released footage of the mid-air encounter between a Russian fighter jet and a US drone that was forced down over the Black Sea. https://t.co/kTcWuYdJOQ pic.twitter.com/yAU1ZAy4bn