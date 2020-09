VIDEO Artişti lirici le-au cântat jucătorilor de la Hermannnstadt 'We are the champions', la stadionul din Sibiu

Artişti lirici din cadrul proiectului “Take a Opera Break” le-au cântat, joi, jucătorilor şi stafului echipei Hermannstadt, în incinta stadionului din Sibiu, anunță news.ro.

Doi tenori, trei soprane şi un pianist au interpretat de pe pista de atletism, sub privirile fotbaliştilor, arii celebre, dar şi piesa “We are the champions”.

Citește și: USR-PLUS propune o persoană condamnată penal la funcția de primar! Reacție incredibilă a lui Dacian Cioloș .

“S-au scurs momente emoţionante astăzi pe Stadionul Municipal Sibiu! Fotbaliştii şi stafful A.F.C.Hermannstadt au primit o vizită surpriză din partea artiştilor lirici din proiectul ,,Take an Opera Break”, #SibiuOperaFestival. Doi tenori, 3 soprane şi un pianist au susţinut un intermezzo muzical cu arii celebre, pe pista de atletism. De cealaltă parte, pe gazon, publicul format din Ruben Albes & co a reacţionat aşa cum veţi putea observa în clip”, se arată pe pagina de Facebook a clubului de fotbal.