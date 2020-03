VIDEO Așa ceva nu s-a mai văzut: Premierul care îi dă INTERZIS României în spațiul Schengen vorbește despre... hârtia igienică

Premierul olandez, Mark Rutte, le-a dat asigurări joi olandezilor, în contextul pandemiei noului coronavirus, că există suficientă hârtie igienică, relatează Reuters.

”Da, am suficientă”, i-a spus Rutte unui cumpărător, într-o discuţie liberă, în timpul unei vizite într-un supermarket, în semn de susţinere a muncitorilor.

”Au din nou (pe rafturi)”, a adăugat el.

”Dar este suficientă, în întreaga ţără, pentru următorii zece ani”, a adăugat premierul. ”Putem merge la toaletă zece ani”.

Supermarketurile olandeze au fost reaprovizionate, după ce au fost luate cu asalt săptămâna trecută.

The prime minister says we can poop for ten years with the amount of toilet paper in this country. Please stop hoarding. pic.twitter.com/Uz7TUMwK68