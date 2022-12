Video - Asumare spumoasă! Kelemen Hunor nu mai candidează la prezidențiale fiindcă știe că nu are șanse

Pentru prima dată, după trei tururi electorale la care a participat, președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că nu va mai candida la alegerile prezidențiale din 2024.

“Eu am făcut de trei ori acest exercițiu, că așa trebuia să fac. În 2019, eu nu am mai vrut, am zis că am făcut de două ori, să vină altcineva, dar colegii mi-au zis - e mai bine să te duci tu, înseamnă mai puține complicații, știi… Oricum, noi știm că nu avem șansa și atunci noi am făcut o campanie extrem de relaxată și extrem de diferită față de ce au făcut alții, pentru că mi-am permis, nu aveam nicio miză. Am vrut să arăt că am o viziune despre România, că aș putea să fiu un președinte bun, cum am făcut și în 2014, dar știam că nu voi intra în turul doi, fiindcă există votul etnic și există, în continuare, stereotipii și tot ce cunoaștem. Dar în 2024, chiar că nu mă mai tentează deloc, pentru că nu pot să repet și a 4-a oară ce am repetat de 3 ori. Pot, dar poate că trebuie să vină altcineva. Vom avea candidat, este important să avem un candidat, e o chestiune de autoapreciere, că avem oameni capabili să facă față la o astfel de provocare, dar nu cred că eu trebuie să fiu eu. Chiar cred că NU trebuie să fiu eu” - a spus președintele Kelemen Hunor în emisiunea “La cină” de la Digi 24.