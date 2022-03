Video | Atacul aerian devastator din Harkov a provocat cel puţin opt morţi (Serviciul ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă)

Cel puţin opt persoane au fost ucise, iar alte şase au fost rănite, marţi, în Ucraina, într-un atac aerian vizând o zonă rezidenţială în oraşul Harkov (est), luat cu asalt de către forţe ruse, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.

”Opt persoane au fost ucise, şase au fost rănite, iar 38 de persoane au fost salvate” în urma unui ”atac aerian”, anunţă pe Facebook Serviciul ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă.

Serviciul publică imagini cu salvatori care intervin într-un imobil avarat.

VIDEO UPDATE: Different angle, what happened in Harkov. What was the target here? #Harkov #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/v5rvyHVZBd