VIDEO Aurescu afirmă că Ungaria investeşte în Ardeal FĂRĂ acordul României: Discuţii pentru un acord pe criterii clare

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marţi, 26 mai, la Bucureşti, pe omologul ungar, Péter Szijjártó. Pe lângă discuţii despre încetarea declaraţiilor provocatoare în contextul aniversării Tratatului de la Trianon, cei doi oficiali au vorbit despre programul de dezvoltare economică pe care Ungaria îl desfăşoară în Ardeal fără acordul României.

"Am discutat şi despre programul de dezvoltare economică a Ardealului. A amintit poziţia cunoscută a autorităţilor române. Nu există niciun acord al României pentru implementarea acestui program pe teritoriul României, dar am transmit în acelaşi timp colegului meu care sunt parametrii minimi, de bază, pe care acest program ar trebui să-i respecte, care sunt premisele esenţiale pentru discuţii cu privire la acest subiect. Am propus să discutăm despre încheierea unui acord cu privire la acest program, care să aibă în vedere gestionarea de o manieră transparentă şi nediscriminatorie a acestor elemente ale programului, nu pe criterii etnice, nu cu încălcarea unor criterii româneşti sau europene privind concurenţa pe piaţă. Prin urmare, vom avea discuţii în perioada următoare cu privire la acest program şi sperăm să ajungem la o înţelegere pe baza acestor parametri", a afirmat Aurescu.

Cei doi miniştri au mai discutat despre protecţia minorităţilor naţionale din cele două ţări, schimbrile comerciale, colaborarea în domeniul sănătăţii, crearea unei camere de comerţ româno-ungare în Ungaria, problematica energiei, inclusiv tematica BRUA.

Planul Kos Karoly, strategia de dezvoltare economică elaborată de guvernul Ungariei și membri ai UDMR care stă la baza intervenției economice a Budapestei în Transilvania, arată clar că acțiunile guvernului maghiar prevăd ajutoare directe pentru cetățenii de etnie maghiară din România.

”Acest document este motivarea deciziilor guvernului Ungariei care, prin acest plan, creează un program pentru susținerea renașterii economice a cetățenilor unguri care locuiesc în România”, se arată în documentul făcut public în limbile engleză și maghiară.