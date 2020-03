VIDEO 'Bad Guy', cântecul interpretat de Billie Eilish, este piesa single cu cele mai mari cifre de vânzări în 2019

”Bad Guy”, cântecul interpretat de Billie Eilish, este piesa single cu cele mai mari cifre de vânzări în 2019, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistei în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Piesa lui Billie Eilish, ”Bad Guy”, a fost numită cel mai bine vândut single digital în 2019.

Citește și: PMP solicită măsuri urgente: Trebuie construite mecanisme de izolare şi carantină în zonele de trecere a frontierei

Hitul tinerei cântărețe americane a dominat topurile din 15 țări, în anul care a trecut de la lansarea sa, totalizând vânzări de 19,5 milioane de dolari.

Piesa a fost extrasă pentru promovarea ca single de pe albumul de debut al artistei, ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

”Bad Guy” a fost și al doilea dintre cele mai solicitate piese pentru streaming pe platforma Spotify, la nivel mondial, în 2019.

Federația Internațională din Industria Fonografică (IFPI) a lăudat-o pe Eilish pentru că a “luat pe sus lumea cu vocea ei incredibilă și cu sonoritățile pieselor sale care nu țin cont de genuri”.

Directorul general al IFPI, Frances Moore a spus despre Eilish: “E un artist care abordează subiecte majore precum sănătatea psihică și are ecou la fani din toate colțurile lumii”.

Citește și: Avertisment dur: Nu cred că virusul mai poate fi oprit

Eilish a dat startul turneului său mondial ”Where Do We Go?”, luni, la American Airlines Arena, din Miami.

Piesele interpretate de Billie Eilish se aud la Smart Radio. Playlistul poate fi accesat aici https://www.smartradio.ro/radio/radio/