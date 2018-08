VIDEO Bărbatul care a EVADAT de la sediul unei instanțe din București a fost prins: Unde l-au găsit polițiștii

Barbatul care a evadat ieri din sediul Judecatoriei Sector 3 se afla in custodia politistilor, acesta fiind depistat pe strada, pe raza Sectorului 3.

"Astazi, in jurul orei 15.00, Seica Ioan Valentin, de 39 de ani, a evadat din incinta Judecatoriei Sector 3. Barbatul era retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt si a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale in vederea depistarii persoanei si pentru tragerea la raspundere penala.

Au fost demarate verificari si cu privire la modul in care au actionat politistii din cadrul sectiei, care asigurau escorta persoanei aflate sub efectul ordonantei de retinere", anunțau, luni, polițiștii.