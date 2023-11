VIDEO| Bătaie în Brazilia între fanii de la Coritiba și Cruzeiro

Dacă din punct de vedere sportiv, confruntarea de la coada clasamentului dintre echipele de pe locurile 19 şi 17 din campionat a fost tensionată, situaţia a degenerat complet în repriza secundă, când scorul era 1-0 în favoarea Coritiba. Mai mulţi fani ai lui Cruzeiro au spart barierele pentru a invada terenul de joc sub privirile stupefiate ale stewarzilor, înainte de a li se alătura suporterii lui Coritiba.

Cenas lamentáveis!



Após o gol do Coritiba no fim do segundo tempo, torcedores do Cruzeiro e do Coxa invadiram o campo da Vila Capanema e entraram em conflito pic.twitter.com/pjAkbsfrRI