VIDEO Becali refuză MASCA: 'Nu port pentru că eu nu vreau. Ții masca, micșorezi oxigenul, respirația, deci micșorezi imunitatea'

Latifundiarul din Pipera, George Becali, a vorbit, marți seară, la România TV, despre purtarea măștii, dar și despre testele de COVID, pe care le-a făcut la clinica sa.

"La mine este altceva, daca eu merg la Sfanta Liturghie si la Sfantul Maslu nu are cum sa fie niciun fel de microb de COVID. Nu are cum sa imi fie teama. Nu se apropie. Uleiul care este mirul ungerii de la Sfantul Maslu... Pe tema asta nu vorbim ca si-asa nu crede lumea. Vorbim despre ce se întâmplă. Eu nu port mască. Nu port mască nu pentru că nu vreau. Eu am făcut testul, pentru ca am clinica, si sunt sanatos.

Eu nu m-am ferit deloc si nu am nimic. Nu mi-e frica. Daca am, ma duc si iau vitamina C, vitamina D, zinc, ca am intrebat doctorii mei.

Citește și: Vârsta de pensionare are parte de modificări! Cine sunt cei care vor beneficia de noile reguli .

De multe ori am făcut testul. L-am facut de multe ori pentru ca am nepot mic. De-aia. Si-atunci e obligatia mea sa nu il imbolnavesc pe altul. Daca altul ma imbolnaveste e problema mea. Si-atunci eu nu port. Nu port, de ce? Nu port pentru ca eu nu vreau sa fac propaganda, eu spun adevarul. Mie imi spun doctorii mei care sunt cei mai buni si clinica mea e cea mai buna la oncologie si-am vindecat multi oameni. Spun asa: "domnul Becali, pui masca, micsorezi oxigenul, micsorezi imunitatea". Eu nu vreau sa micsorez nici oxigenul, nici imunitatea. Celelalte lucruri... nu stiu legile cum le-au facut, nu le stiu pe toate, nu ma uit la televizor.

Raed Arafat e foarte destept, dar nu tot ce spune el tot timpul e cum spune el. Numai ca aici am o alta opinie. Am opinia medicilor pe care ii am la clinica, care spun asa: "tii masca, micsorezi oxigenul, respiratia, deci micsorezi imunitatea, deci mai repede iei covidul". Eu am incredere mai multa in ei decat in Arafat. Nici nu e roman. De ce sa am incredere eu in el, strain? Am incredere in romani. Nici nu e religia mea. Ce treaba am cu el? Cu toate ca e om destept, nu ascult niciun cuvant din ce spune el. Nu e roman, nu e religia mea, salut, du-te, tata, lasa-ma in pace. Asa vreau eu sa fac. Sa vorbeasca el Arafat in limba lui, acolo unde vorbeste", a spus Gigi Becali.