VIDEO | Bilanțul incendiului din Bangladesh ia proporții - Cel puțin 49 de morți și sute de răniți. Mărturiile sunt cutremurătoare

Cel puţin 49 de persoane au fost ucise şi peste 300 au fost rănite după o explozie uriaşă a unor produse chimice la un depozit de containere din Sitakunda, în sud-estul Bangladeshului, informează duminică AFP, potrivit Agerpres

Oficialii din Bangladesh se tem că bilanţul ar putea creşte, în condiţiile în care unii răniţi se află în stare critică.Incendiul a fost anunţat sâmbătă la ora locală 21:30 (15:30 GMT) la un depozit privat care adăpostea circa 4.000 de containere din Sitakunda, centru administrativ situat la circa 40 de kilometri de marele port Chittagong, din sudul-estul ţării.Sute de pompieri s-au deplasat la locul incediului, însă, o oră mai târziu, mai multe containere cu produse chimice au explodat."Peste 300 de persoane sunt rănite", a declarat pentru AFP Elias Chowdhury, principalul responsabil sanitar din regiune, care a adăugat că mai multe persoane sunt în continuare date dispărute, mai ales jurnalişti care transmiteau în direct de la locul incendiului. "Numărul morţilor va creşte pentru că operaţiunile de salvare nu s-au încheiat", a avertizat el.Cel puţin şapte pompieri au murit şi patru sunt daţi dispăruţi, a declarat Reazul Karim, responsabil la serviciul de pompieri.Explozia a făcut să se zdruncine imobile aflate la câţiva kilometri depărtare."Un cilindru a zburat circa o jumătate de kilometru de la locul incendiului şi a aterizat în balta noastră. Explozia a trimis mingi de foc către cer. Mingi de foc care cădeau precum ploaia. Ne-am speriat atât de tare că am fugit imediat", a povestit Mohgammad Ali, un băcan în vârstă de 60 de ani."Explozia m-a aruncat la 12 metri faţă de locul în care mă aflam. Am mâinile şi picioarele arse", a declarat la rândul său Tofael Ahmed, un camionagiu care se afla la depozit în momentul deflagraţiei.În depozit se găsea peroxid de hidrogen (cunoscut sub denumirea comună de apă oxigenată), produs chimic cu multiple întrebuinţări industriale, a declarat pentru jurnalişti generalul de brigadă Main Uddin, şeful pompierilor, care a explicat că deocamdată nu s-a reuşit controlarea incendiului tocmai din cauza prezenţei acestui produs chimic.Armata a anunţat trimiterea a 250 de militari pentru a ajuta la operaţiunile de salvare, în special pentru a forma o "barieră" din saci de nisip care să împiedice deversarea produselor chimice în mare.La depozit lucrau circa 600 de persoane, potrivit directorului acestuia, care a spus că nu ştie de la ce a pornit incendiul. Tot el a menţionat că în depozit existau şi haine în valoare de câteva milioane de dolari care urmau să fie exportate către ţări occidentale.Circa 90% din schimburile comerciale anuale în valoare de 100 de miliarde de dolari ale Bangladeshului tranzitează Chittagong.Incendiile sunt frecvente în Bangladesh, unde normele de securitate nu prea sunt respectate.În iulie 2021, 54 de persoane au murit în incendiul izbucnit la o uriaşă fabrică de procesare a alimentelor situată la periferia capitalei, Dacca. Iar în februarie 2020, 70 de oameni au pierit într-un alt incendiu care a distrus mai multe clădiri de locuit în Dacca.