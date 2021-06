VIDEO | Billie Eilish a lansat single-ul 'Lost Cause'

Cântăreaţa americană Billie Eilish a lansat miercuri seară single-ul „Lost Cause” împreună cu un videoclip pe care l-a regizat.

După ce a dezvăluit detalii despre cel de-al doilea album al său, titlul şi data lansării, Billie Eilish a prezentat a doua melodie inclusă pe acesta.

„Happier Than Ever" este titlul discului care urmează să apară pe 30 iulie şi care va conţine 16 piese.

Primul single, „Your Power", a fost lansat la sfârşitul lunii aprilie.

Ca în cazul primului album, „When We Go To Sleep, Where Do We Go?", Billie Eilish a scris noul material împreună cu fratele ei, Finneas, el fiind şi producatorul acestui material.

De la apariţia albumului de succes „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, în urmă cu doi ani, ea a lansat „All I Ever Wanted”; piesa pentru filmul din seria „James Bond”, „No Time to Die”; „My Future” şi duetul cu cântăreaţa spaniolă Rosalia, „Lo Vas Olvidar”.

Billie Eilish a devenit cea mai tânără artistă nominalizată la cele mai importante categorii ale premiilor Grammy, la care s-a şi impus în 2020 - „Best New Artist”, „Album of the Year”, „Record of the Year”, „Song of the Year” şi „Best Pop Vocal Album”. De asemenea, ea este cea mai tânără artistă care a scris şi interpretează o piesa oficială a unui film din seria „James Bond”.