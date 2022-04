Video| Billie Eilish, guest star în 'The Simpsons'

Cântăreaţa americană Billie Eilish se va alătura personajelor din serialul de animaţie ''The Simpsons'' într-un nou scurtmetraj difuzat pe Disney+ în această lună, informează DPA.

Vedeta pop premiată cu Oscar, alături de fratele ei, Finneas O'Connell, vor apărea în scurtmetrajul intitulat "When Billie Met Lisa" ("Când Billie a întâlnit-o pe Lisa"), care va fi difuzat pe 22 aprilie, potrivit Agerpres.

În scurtmetraj, Lisa Simpson îi va descoperi pe artiştii Eilish şi O'Connell în timp ce caută un loc liniştit pentru a exersa la saxofon.

Cei doi o invită apoi pe Lisa în studioul lor pentru o sesiune specială de improvizaţie.

Interpreta piesei "No Time To Die" va apărea în cea de-a patra colecţie de scurtmetraje create exclusiv pentru Disney+. Printre scurtmetrajele anterioare se numără "Maggie Simpson In The Force Awakens From Its Nap", cu o tematică "Star Wars", şi "The Good, The Bart, And The Loki", inspirat din universul Marvel.

Duo-ul Eilish - O'Connell a câştigat recent premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original la cea de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei - alăturându-se astfel listei de compozitorilor de cântece din seria "James Bond" recompensaţi cu Oscar.