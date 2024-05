VIDEO/ Bloc prăbușit în Belgorod în urma unui atac cu rachetă - Rușii și ucrainenii se acuză reciproc

Intrarea unui bloc de 10 etaje s-a prăbușit în Belgorod din Rusia pe 12 mai, a informat guvernatorul Vyacheslav Gladkov.

Gladkov a susținut fără dovezi că o clădire din districtul Harkovskaya Gora a fost lovită de un proiectil ucrainean în timpul unei alerte de raid aerian în regiune.

Apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât șase rachete Tochka-U și șase rachete deasupra regiunii Belgorod, potrivit Ministerului rus al Apărării. Ministerul a susținut că clădirea rezidențială a fost „avariată” de un fragment de rachetă Tochka-U.

Oficialii locali nu au raportat despre victime, în timp ce presa de stat rusă a susținut că cel puțin 20 au fost rănite, invocând serviciile de răspuns.

Există riscul prăbușirii în continuare a clădirii, a scris agenția de presă TASS, controlată de Kremlin. Imaginile distribuite pe canalele rusești Telegram la scurt timp după aceea au arătat că o secțiune a acoperișului s-a prăbușit.

Oficialii ucraineni nu au comentat afirmațiile. The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent rapoartele.

Afirmațiile privind atacurile cu rachete sau cu drone împotriva regiunii Belgorod, care se învecinează cu regiunile Sumi, Harkov și Lugansk din Ucraina, au devenit o întâmplare comună în ultimele luni.

Rusia folosește adesea regiunea Belgorod ca teren de lansare pentru lovituri transfrontaliere cu rachete împotriva Ucrainei. Trupele ruse atacă în mod repetat clădiri rezidențiale din Ucraina, ucigând și rănind zeci de civili, inclusiv copii.

Rușii au deschis un dosar penal

Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal privind terorismul în urma atacului asupra Belgorodului în timpul căruia un obuz a lovit o clădire de locuințe cu mai multe etaje provocând moartea mai multor oameni, au anunţat jurnaliştilor surse din cadrul serviciului de presă al Comitetului de Investigaţii.

Pe 12 mai, în urma atacului forțelor armate ucrainene asupra Belgorodului, un obuz a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje. "În urma atacului, conform unor date preliminare, există morți și răniți. Direcţia Generală de Anchetă a Comitetului de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal privind actele teroriste (articolul 205 din Codul Penal al Rusiei)" - au precizat sursele citate. Șeful Comitetului, Aleksandr Bastrîkin, a trimis la Belgorod o echipă de criminologi și experți din cadrul aparatul central al Comitetului de Investigaţii.

⚡️ The roof of an apartment building in the Russian city of Belgorod has just collapsed



Several rescuers were trapped under the rubble. pic.twitter.com/110EQbhf48 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024

???????? The roof of the building in Belgorod, targeted by the Kiev regime, has collapsed on the emergency service personnel who were trying to rescue people from under the rubble. pic.twitter.com/lodXe0iTys — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 12, 2024