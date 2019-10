VIDEO Călin Popescu Tăriceanu o UMILEȘTE pe Viorica Dăncilă: 'Se agață cu orice preț de putere. Electoratul o să își dea seamă că votează un cal mort'

Călin Popescu Tăriceanu a atacat-o, miercuri seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, pe fosta sa parteneră de guvernare, Viorica Dăncilă.

Chiar înainte de moțiunea de cenzură, Tăriceanu a acuzat-o pe Dăncilă că ”are un deficit de cunoștințe ale politicii românești mari” și i-a transmis că nu are nicio șansă să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale. Liderul ALDE a dezvăluit că i-a propus șefei PSD să iasă împreună de la guvernare, lucru agreat de mai mulți grei ai PSD. Tăriceanu are o profeție sumbră pentru viitorul formațiunii social-democrate.

”Pentru dânsa, statul paralel nu exista, pentru că era plecată la Bruxelles. Doamna Dăncilă are un deficit de cunoștințe ale politicii românești mari. Nu o dată i-am atras atenția elegant, discret. Am discutat cu mulți lideri din PSD și mi-au spus că cea mai bună soluție e să treacă în opoziție. I-am propus, în trei rânduri, să trecem, împreună, în opoziție. Vă depuneți mandatul de premier, miniștri se retrag și mergem în opoziție. Responsabilitatea mea pentru ALDE m-a condus să ies de la guvernare. Iresponsabilitatea doamnei Dăncilă a condus-o la decizia de a se agăța de putere cu orice preț și prețul va fi extrem de mare pentru PSD.

Viorica Dăncilă nu mai intră în turul 2, vă spun sigur. Electoratul o să își dea seamă că votează un cal mort, care nu mai are șanse. Unii o să îl voteze pe Mircea Diaconu. Nu e doar evaluarea mea, ci și a celor din PSD, care i-au spus lui Dăncilă.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu a spus că partidul pe care îl conduce nu este interest să intre la guvernare alături de PNL, dar că ar susţine Guvernul cu anumite condiţii. Tăriceanu afirmă, de asemenea, că nu este de acord cu desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

“România nu-şi poate permite - şi nici partidele nu-şi pot permite - să intre într-o perioadă de instabilitate. Fie se face un guvern politic, în jurul celui care a iniţiat moţiunea, în jurul PNL-ului. PNL-ul, la rândul lui, are varianta să facă un guvern monocolor sau în jurul său, dar noi am spus că nu suntem interesaţi de această variantă. Probabil că va trebui să meargă pe un guvern monocolor. A doua variantă este un guvern de tranziţie, până la alegerile din 2020, pentru că chestiunea cu anticipatele este o poveste de adormit copiii”, a declarat, miercuri seară, la România TV.

Tăriceanu a spus că este dispus să susţină un viitor guvern dacă acesta nu intervine asupra cotei unice de impozitare, dacă va exista “o alocare consistentă pe proiectele mari de infrastructură” şi dacă se vor lua măsuri favorabile mediului de afaceri.

“Dacă măsurile care vor încerca să fie adoptate vor afecta mediul economic, îmi pare foarte rău... Eu abia aştept să vedem ce tăiem din Ordonaţa 114 ca să revenim la o normalitate”, a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu a afirmat că trebuie avută în vedere păstrarea independenţei justiţiei şi păstrarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

“Înainte de a se înfiinţa secţia special, aceeaşi secţie special era bună şi funcţiona în cadrul DNA-ului. (…) Lupta împotriva corupţiei, să fim foarte clari, eu nu am o problem n a considera corupţia o ameninţare la adresa siguranţei naţionale, a bunei funcţionări a scietăţii. Dar la noi lupta anticorupţie a deventi o unealtă de răfuieli politico-mafiote. Când aceatsă secţie fncţiona la DNA era bună acum nu mai e bună? Ba da, pentru că a scos judecătorii de sub presiunea sub care au funcţionat. Trebuie să revenim la o normalitate şi aceste abuzuri care s-au întâmplat nu trebuiesc muşamalizate” a mai declarat liderul ALDE.

