VIDEO Cannes 2024: Filmul Noire a câştigat premiul pentru cea mai bună producţie imersivă

Filmul "Noire", realizat de Tania de Montaigne, ce prezintă povestea puţin cunoscută a lui Claudette Colvin, o femeie afro-americană care s-a confruntat cu segregarea rasială în anii 1950, a câştigat joi seară premiul pentru cea mai bună producţie imersivă - într-o secţiune înfiinţată în acest an - la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de la Cannes, informează AFP, relatează Agerpres.

În Alabama, statul american segregaţionist în care trăia, "atunci când autobuzul a coborât pe strada principală, tot mai mulţi pasageri albi au urcat, iar şoferul ne-a cerut să le cedăm locurile", a relatat Claudette Colvin într-o videoconferinţă la care au participat mai mulţi jurnalişti în 2023.

"După două sau trei staţii, un poliţist m-a întrebat de ce stăteam pe scaun. I-am spus că am plătit pentru locul meu şi că era vorba despre un drept constituţional. Am vrut mai mult decât orice altceva să îl sfidez şi am refuzat să mă ridic", a adăugat ea.

"Această producţie, care combină perfect inovaţia tehnologică şi memoria istorică, i-a emoţionat pe spectatorii de la Cannes, la fel cum a făcut-o şi la Centrul Pompidou din Paris în 2023 cu ocazia primei sale prezentări în faţa publicului", a declarat Laurent Le Bon, preşedintele Centrului Pompidou.

Circulând printre câţiva pereţi, uşi şi bănci, spectatorii văd holograme cu Claudette în adolescenţă, membri ai comunităţii sale, oameni albi şi segregarea la toate nivelurile. Ei retrăiesc scena din autobuz, arestarea lui Claudette Colvin şi condamnarea ei la tribunal.

"Ce aventură incredibilă, o carte devenită o experienţă imersivă. 'Inspiră profund, expiră, de acum eşti o persoană de culoare'. Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu 10 ani că această frază îi va emoţiona pe cititori, pe spectatori, şi că va ajunge într-o bună zi la Festivalul de la Cannes...", a declarat scriitoarea Tania de Montaigne, autoarea filmului premiat.

Opt producţii imersive au concurat în prima competiţie de acest gen creată la Cannes, unde trofeul a fost atribuit de un juriu internaţional compus din personalităţi ale cinematografiei şi artei imersive, în cadrul ceremoniei de închidere.

Printre producţiile care au concurat în această secţiune s-a aflat şi proiectul Ioanei Mischie ''Human Violins: Prelude (Multi-Users Version)''.

Palmaresul oficial al Festivalului de la Cannes, inclusiv câştigătorul trofeului Palme d'Or, va fi anunţat sâmbătă seară.