Cântărețul Dorian Popa s-a vaccinat și lansează un mesaj prin care le cere românilor să nu se teamă de imunizare, atrăgând atenția că vaccinarea pentru călătorii este un lucru perfect firesc.

"HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat!

„Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!” Dorian Popa, se arată pe pagina RoVaccinare.