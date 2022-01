VIDEO Cazul colectiv, tras la indigo în capitala Camerunului: adolescenții au murit arși de vii

Un incendiu provocat accidental de focuri de artificii a dus la moartea a 16 persoane în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o discotecă dintr-un cartier de lux din Yaoundé, capitala Camerunului, a anunţat guvernul, potrivit AFP.

Drama survine în contextul în care Camerunul găzduieşte Cupa Africii pe Naţiuni, principala competiţie a fotbalului african.

A izbucnit un "incendiu accidental", iar "primul bilanţ este de 16 morţi şi opt răniţi grav", a precizat Ministerul Comunicaţiilor într-un comunicat scris.

Flăcările au izbucnit în sala principală a Liv's Night Club, club de noapte situat în cartierul Bastos, unde se află în special case de lux, ambasade şi reşedinţe ale diplomaţilor.

"Drama a fost cauzată de deflagraţii provenite de la focurile de artificii folosite în astfel de locuri, care au ars în primul rând plafonul edificiului, ceea ce a dus la două explozii puternice, provocând panică şi o busculadă", a adăugat ministerul, informează Agerpres.

Breaking news ????



Multiple persons are reported dead after Livs club in Bastos, Yaounde.



Videos on social media show charred bodies lying around as the population hurries to deliver first aid. Sources say q gas exposure caused it#rip #kimbiblog #yaounde #Cameroon pic.twitter.com/1QyIO3crU4