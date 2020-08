VIDEO Ce va face Traian Băsescu cu Cathedral Plaza, dacă ajunge primar: 'Riscurile la demolare pentru catedrală sunt uriașe. O voi da Bisericii Catolice.'

Traian Băsescu a declarat, marți seară, la B1 TV, că dacă va ajunge primarul Bucureștiului din nou nu va demola Cathedral Plaza, ci va face toate demersurile ca aceasta să intre în patrimoniul Bisericii Catolice. Cathedral Plaza, clădirea de birouri cu 19 etaje, a fost ridicată lângă catedrala-monument Sfântul Iosif. Acum cinci ani, instanța a decis definitiv şi irevocabil ca imobilul să fie demolat, pentru că nu avea toate autorizaţiile necesare.

„E hotărâre judecătorească din timpul lui Oprescu, cred că sunt vreo 5 - 6 ani de când hotărârea a spus că acea construcție trebuie demolată. Nu s-a demolat. N-avem cadrul legal prin care Primăria să suporte costurile de demolare ale unei astfel de construcții. E scump să construiești un astfel de bloc, dar e cel puțin jumătate din costuri să demolezi, pentru că e construcție nouă, bine înfiptă și nu se demolează cu una, cu două. În plus, riscurile la demolare pentru catedrală sunt uriașe.

Eu n-aș da-o jos, aș folosi-o. Avem atâția oameni care au nevoie de un spațiu. Aș da-o Bisericii Catolice, să facă ea în ea școală, ateliere de pictură, ce-o vrea să facă, dar n-aș da-o jos.

Cât de bogați suntem noi să demolăm blocuri de 12 etaje nou construite? Am demolat vreo 47.000 de chioșcuri, dar dacă m-ați pune să demolez un astfel de bloc, nu aș face-o. Aș da la săraci, l-aș face grădiniță, dar n-o să-l demolez.

Dacă ajung primar, fac toate demersurile ca acea clădire să intre în patrimoniul Bisericii Catolice, că pe ei i-a deranjat, dar nu mă puneți să pun buldozerele pe o clădire nouă de 12 etaje”, a insistat Traian Băsescu.

Candidatul PMP la Primăria Capitalei a mai declarat că dacă un dezvoltator ajunge să finalizeze o construcție fără autorizație, atunci e vina primarului. În opinia sa, e de neacceptat ca o construcție să fie înălțată fără să fie verificată de Inspecția în Construcții a Primăriei.

„Problema e că nu ai voie să ajungi cu o construcție neautorizată în stadiul de construcție terminată. Cum e posibil avem Inspecția în Cosntrucții a Primăriei și a Ministerului Lucrărilor Publice, cum e posibil să nu fi controlat nimeni autorizația acelei clădiri? Eu mă tem că a avut autorizație legală și apoi s-a constatat în instanță că e ilegală.

Un primar care-și face treaba nu ajunge în situația să aibă clădiri în stadiul ăsta, pe care să nu le fi văzut Inspecta în Construcții a Primăriei și să nu le fi stopat de când să se nască. Dacă ea ajunge la stadiul de imposibil de demolat, atunci vinovăția e a primarului, nu a constructorului. Constructorul a fost lăsat de capul lui, deci autoritatea statului și-a bătut joc.

Dacă am fost atât de prost și în mandatul meu s-a făcut o construcție cu 12 etaje, iar Inspecția în Construcții nu a văzut, să mă ierte Dumnezeu, nu mai am nicio scuză să o demolez, după ce s-au cheltuit atâția bani. Nu am decât s-o trec în patrimoniul Primăriei și să fac ceva cu ea pentru cei care au nevoie”, a explicat Băsescu.

„Eu am demolat construcții ilegale și, în același timp, am legalizat construcții care n-aveau autorizații, dar am considerat că sunt oportune. Aici, cu construcțiile ilegale în care te duci și faci procese într-una, e o chestiune. Dacă vrei s-o demolezi ca primar și n-are autorizație, nu mai stai cu procese, ai legea, dai previz de 48 de ore, apoi cu buldozerul i-ai dărâmat clădirea. La fel de bine sunt construcțiile pe care te poți judeca, că și dacă nu au autorizație, le poți autoriza, că asta spune legea. Dacă o lași și n-o dărâmi, ești obligat să o legalizezi”, a mai declarat candidatul PMP la Primăria Capitalei.