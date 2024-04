VIDEO – Cea mai mare groapă de gunoi din India a luat foc. Imaginile îți taie respirația

Cea mai mare groapă de gunoi din India arde de mai bine de 17 ore. E vorba despre groapa de gunoi de la Ghazipur, din Delhi. Pompierii încă se luptă din greu pentru a stinge flăcările, transmit autoritățile.

În prezent, incendiul este în desfășurare și șase echipe de pompieri sunt în prezent la fața locului, a declarat Atul Garg, șeful serviciilor de pompieri din Delhi.

Incendiul a izbucnit duminica la ora 17.20, iar politia a izolat zona pentru a se asigura ca nicio persoana nu poate intra in vecinatatea gropii de gunoi, au declarat oficialii, adaugand ca incendiul nu a putut fi stins in ciuda operatiunilor de peste noapte.

Se spune că motivul din spatele incendiului ar fi vremea uscată și căldura, au spus oficialii. Incidentele de incendiu au fost raportate anterior la locul de gunoi din Ghazipur și în 2022.

Ce spun cei care locuiesc în zonă

Cei care stau în zonă se plâng și de probleme de respirație din cauza fumului produs de incendiu. Un locuitor a întrebat și de ce incendiul nu a fost controlat și acuza, de asemenea, că toată lumea se concentrează pe alegeri, dar nimeni nu acordă atenție problemelor zilnice de poluare și curățenie.

În timp ce vorbea cu presa, un localnic a spus: „Locuiesc aici și fumul provoacă disconfort la nivelul ochilor... Avem și dificultăți la respirație. Întreaga colonie este deranjată.” Ea a mai adăugat: „Ultima dată, când depozitul a luat foc, au fost victime...”

In Delhi, 27 million people, the Ghazipur landfill, which is considered the largest in India, and possibly in the world, is on fire. pic.twitter.com/PxA6rJvgJB — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 22, 2024

#WATCH | Fire continues at Ghazipur landfill site in Delhi. Efforts to douse the fire underway.



The fire was caused due to the gas produced in the landfill. No casualty reported: Delhi Fire Service SO Naresh Kumar



(Visuals shot at 5:38 am) pic.twitter.com/LB564vHGO0 — ANI (@ANI) April 22, 2024