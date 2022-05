VIDEO Chiar e o DOAMNĂ: Ce a postat Jill Biden pe Twitter, din România

Jill Biden, soţia preşedintelui SUA, Joe Biden, a transmis, sâmbătă, un nou mesaj de mulţumire adresat militarilor americani din România, subliniind că reprezintă "istoria vie" în acţiunile de apărare a NATO.

"Trupele noastre de la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu reprezintă istoria vie şi sunt atât de mândră de activităţile lor dedicate ţării noastre şi susţinerii aliaţilor noştri din cadrul NATO", a transmis Jill Biden prin Twitter.

"Trupele noastre de la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu continuă să răspundă chemării la datorie prin curaj, cu onoare şi forţă. Joe şi cu mine ne rugăm pentru siguranţa fiecăruia dintre membrii armatei noastre care depun eforturi pentru pace alături de aliaţii din NATO", sublinia Jill Biden într-un mesaj postat anterior.

Jill Biden, Prima Doamnă a SUA, a sosit vineri după-amiază în România, în cadrul unui turneu de patru zile în Europa de Est pentru a vedea situaţia refugiaţilor ucraineni.

Jill Biden a vorbit cu militarii americani staţionaţi în Baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în judeţul Constanţa, mulţumindu-le pentru activităţi.

Our troops at MK Air Base are living history, and I am so proud of their dedication to our country and their support of our NATO allies. pic.twitter.com/2E2Gw5zYZj