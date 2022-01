VIDEO Cine este marele adversar al lui Florin Cîțu

Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat joi, la Antena 3, că el nu are „adversari oameni” și că adversarii săi sunt măsurile populiste și extremismul.

Liberalul a spus că pasiunile sale sunt cititul și cafeaua. „Cafeaua am putut sa mi-o mentin cat am fost premier si ministru de finante, cititul revine acum”, a adăugat el. Cîțu a menționat că și postările pe Instagram sunt un hobby al său: „Mi se pare interesant. Cateodata are succes, cateodata nu are. S-a dus bine acel story cu Superman”.

Întrebat cine este principalul adversat al său, Cîțu a răspuns: 'Masurile populiste si extremismul. Nu am adversari oameni'. Cel mai bun prieten al sau din politica este Dan Vilceanu, secretarul general PNL, a adaugat liderul liberal.

Ce nu ar face niciodata Florin Citu? „Eu nu mint si mereu am spus de la inceput ce nu se poate”, a afirmat el.