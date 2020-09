VIDEO - Ciolacu: Dacă era premier PSD, îl arestau / PSD va ataca în instanță împărțirea fondurilor guvernamentale către primării

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Târgoviște că social-democrații vor ataca în contencios administrativ Hotărârea de Guvern prin care s-au distribuit primăriilor bani din fondul de rezervă al Guvernului.

„Niciun municipiu resedinta de judet cu primar de la PSD nu a primit niciun ban. Nu vorbim de banii lui Orban sau ai lui Iohannis. Vorbim de banii nostri, pe care vremelnic ii gestioneaza primul ministru pe care in loc sa ii directioneze catre adevaratele probleme ale romanilor, i-a folosit pentru a cumpara primari si parlamentari. Le multumesc parlamentarilor ca au ramas alaturi de PSD si vor ramane pana la capat (....) Hotararea de Guvern o vom ataca in contencios. Este inadmisibil. Nimeni nu si-a permis asa ceva. Cred ca daca ar fi fost un premier PSD-ist, l-ar fi arestat din sedinta de guvern. Pandemia nu are culoare politica”, a declarat Marcel Ciolacu.