VIDEO Ciolacu: 'Dacă eram un inconştient, vă spun eu ce făceam'

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, la România TV, că dacă era „inconștient” emitea legea salarizării în timpul campaniei electorale și acorda tuturor categoriilor profesionale salariile dorite pentru a câștiga alegerile.

„În momentul ăsta am luat anumite măsuri astfel încât de la debutant, de când te încadrezi prima oară, să fie veniturile mai mari. Trebuie găsit un echilibru în societate. Ne-am bătut joc prea mult, 30 de ani. De 30 de ani am luat deciziile întotdeauna în funcție de anumite interese electorale. Asta și reproșează și Comisia (Comisia Europeană, n.red.). Trebuie să existe niște linii roșii ale oamenilor politici, fără populism în Parlament. Nu, dacă vrem să dezvolte România, dacă vrem să menținem acest ritm pe care l-am impus în acest moment. Iar economia românească să fie sustenabilă. Altfel nu vom reuși decât dacă devenim niște oameni serioși și responsabili. Eu nu pot, ce să vin acum, să măresc salarii de șase milioane? Cum mai mă uit eu la fi-miu? Stii, am băgat în colaps România! Dacă eram un inconștient, vă spun eu ce făceam. Făceam legea salarizării in plină campanie electorală. Dădeam la toată lumea cât vroia, cum vroia. Câștigam alegerile, pe urmă, scapă cine poate”, a declarat Ciolacu.

„O să vină salariul minim cu indicatori, cu schemă de lucru, minim european, în toată Europa, nu putem să ne dorim să intrăm în OECD și să avem regulile pe care le-am avut timp de 30 de ani (...) Eu mă gândesc la dezvoltarea României. Eu nu pot să am pretenții, din funcția de prim-ministru, ca românii să se întoarcă în România dacă eu nu le ofer slujbe mai bine plătite, un mediu concurențial corect, fără zeci de mii de excepții, și servicii publice unde să-și ducă copiii. Nu poti să ai pretențiile astea. Am făcut, e pentru prima oară când se investesc peste 500 de milioane în învățământul dual. Dar de această dată uniform, la fel și în Ardeal și în Moldova. Moldova nu a avut o autostradă. Acum se face autostrada”, a adăugat premierul.