VIDEO Ciolacu: 'L-am sfătuit pe Tudorache să nu candideze, la cum l-am simțit nu a decis dânsul'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi seară, la România TV, că fostul edil al Sectorului 1, Dan Tudorache, nu mai este membru PSD după ce acesta a decis să candideze pentru un nou mandat deși este trimis în judecată.

„Nu mai e (în partid). Eu am avut o discuție telefonică cu dânsul, l-am sunat pe dl Tudorache când am auzit că vrea să candideze, i-am spus 'Daniele, nu poți să fii candidat pentru că ai o problemă, ești trimis în judecată, părerea mea este că tu trebuie să te concentrezi, dacă mai vrei să ai un viitor politic, să-ți rezolvi problema pe care o ai și pe urmă mai stăm de vorbă. Dar, dacă vei decide, vei pleca instant din PSD'.

La prima discuție mi-a spus 'Domn'e, nu știu, mă mai gândesc, lumea îmi cere, povești d-astea'. Și am înțeleg că și-a depus candidatura, am văzut apoi că vorbește singur pe FB acolo, are o emisiune, 'Marcele, lasă sectorul 1 în pace, Marcele...'. Eu cred că uneori în viață mai picăm în depresii și anxietăți”, a declarat Ciolacu, cu precizarea că oricum PSD nu putea să-l susțină pentru că avea deja o decizie de a-l susține în comun cu PNL pe George Tuță.

La remarca realizatorului emisiunii, că cineva ar fi decis ca Tudorache să intre în cursă și l-a invocat în acest sens pe fostul nr.2 din SRI, Florian Coldea, liderul PSD a răspuns:

„Eu cum l-am simțit pe dl Tudorache, sigur nu a decis dânsul”.