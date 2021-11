Liderul PNL Florin Cîțu a declarat, joi, la Parlament, după negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern, că discuția „a fost bună”.

„Am avut o discutie despre situatia in care se afla Romania si despre solutii. Am discutat de proiectele care ar putea intra in programul de guvernare. A fost o discutie buna, o prima discutie buna in care s-au discutat in special proiecte, obiective. Vom merge inapoi in partid si vom prezenta concluziile”, a spus Cîțu.