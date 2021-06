VIDEO | Cîţu, acuzaţii grave la adresa lui Orban: 'Nu există nicio justificare. Sper să nu suferim toţi pentru că încercă cineva să pună piedici guvernului'

Premierul Florin Cîţu continuă războiul declaraţiilor cu Ludovic Orban, preşedintele PNL şi al Camerei Deputaţilor. Cîţu suspectează un sabotaj politic în Camera Deputaţilor, cu proiectele de legi trimise de Guvern şi blocate de Orban din raţiuni politice.

"Reformele, după ce le introducem prin OUG, sunt mai rapide, ele merg oricum în Parlamentul României şi acolo se adoptă legea de adoptare a ordonanţei. Parlamentul României poate să grăbească lucrurile, nu este nicio problemă. Nu suspendă nimeni nimic. Dar uitaţi-vă la alocaţii, de exemplu. A trebuit să revenim. După ce am avut acel amendament în Parlament, lucrurile au fost oarecum tergiversate. Mai am o lege care sunt foarte supărat că nu a trecut prin Parlamentul României. Este legea prin care PSD interzicea investiţiile străine în România în companiile de stat. Cumva ne spuneau ca tot de la buget să dăm banii, din taxele românilor, să investim în companiile de stat cu pierderi. Am trecut prin Guvern proiectul de lege care abrogă acea lege, a trecut de Senat, iar la Camera Deputaţilor a rămas acolo. Pentru un guvern care vrea reforme şi investiţii, nu există nicio justificare ca acea lege să nu treacă. Eu sper că nu e vorba de lupte politice interne, să suferim toţi pentru că încercă cineva să pună piedici guvernului din cauză de politică internă", a declarat Cîţu.