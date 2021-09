VIDEO Cîțu consideră că deciziile sale, deși controversate, au un rezultat bun pe termen lung. A dat exemple în acest sens

Premierul Florin Cîțu a declarat că responsabilitatea sa este să aibă un Guvern funcțional, chiar dacă deciziile pe care le-a luat au fost controversate pe termen scurt, însă pe termen lung s-a văzut că au fost decizii bune.

„La Ministerul Sănătății am avut după aceea (după demiterea lui Vlad Voiculescu n.r.) am avut un minister funcțional și la Ministerul Finanțelor am avut un minister funcțional. Vă spun că putem să găsim o soluție să mergem mai departe împreună și să nu legitimăm partide precum AUR sau PSD. Ceea ce se întâmplă azi pe scena politică este trist și este o dovadă de ipocrizie pe care eu nu am vazut-o de foarte mult timp”, a declarat premierul la finalul ședinței de guvern.

Referitor la informarea pe care consilerul său a făcut-o către UE si SUA, Florin Cîțu a declarat că „lumea se uită deja și știe ce se întâmplă în România.

„Să știți că nu e nevoie neapărat să le spunem noi. A te alia cu AUR este o știre care nu trece neobservată de cei care se uită cu mare atenție la stabilitatea din zonă”, a mai spus Cîțu.

