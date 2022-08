Video | Clotilde Armand: 'Am finalizat construirea primelor două intersecţii supraînălţate din Sectorul 1. Până la sfârşitul anului vom avea 35'

Clotilde Armand a anunţat că a fost finalizată construirea primelor două intersecţii supraînălţate din Sectorul 1, iar până la finalul acestui an vor fi 35 de astfel de intersecţii supraînălţate, conform news.ro.

„Am finalizat construirea primelor două intersecţii supraînălţate din Sectorul 1. Ceea ce vedeţi este o premieră pentru Capitală. Până la sfârşitul anului vom avea 35 de astfel de intersecţii supraînălţate, primele vor fi construite în zonele unde avem raportate accidente rutiere şi în apropierea unităţilor de învăţământ. Sunt măsuri luate pentru a descuraja şoferii care circulă cu viteză peste limita legală”, a scris Clotilde Armand, luni pe Facebook.

Ea a mai spus că au fost adaptate trotuarele la trecerile de pietoni şi asigurat sistemul de scurgere al apelor pluviale.

„După cum vedeţi din imagini, am adaptat trotuarele la trecerile de pietoni, am asigurat sistemul de scurgere a apelor pluviale şi am montat stâlpi de protecţie delimitare acces pietonal între trotuar şi partea carosabilă. În paralel, continuăm cu construcţia de treceri de pietoni supraînălţate şi montarea de limitatoare de viteză din mixtură asfaltică. Aştept feedback de la locuitorii Sectorului 1 cu privire la măsurile luate şi pentru sugestii de a ne îmbunătăţi activitatea. Pentru mine, siguranţa tuturor participanţilor din trafic (şoferi, pietoni, biciclişti etc) este pe primul loc”, a explicat Armand.

Edillul Sectorului 1 a adăugat că „aceste lucrări fac parte din Planul de siguranţă rutieră pe care vreau să-l implementez în Sectorul 1 şi sunt realizate sub supravegherea şi cu consultanţa Brigăzii de Poliţie Rutieră”.