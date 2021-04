VIDEO Conferința de presă susținută de premierul Florin Cîţu la Cluj-Napoca

Florin Cîţu: Mulţumesc, domnule primar, pentru invitație! Am acceptat imediat invitația, pentru că dumneavoastră aveţi aici o campanie de vaccinare de succes şi, în curând, persoanele vaccinate vor depăși 30%. Ştiţi foarte bine că obiectivul, la nivel naţional, este de a avea prima bornă şi a începe redeschiderea economiei la 35% dintre persoane vaccinate. Deci, felicitări pentru această campanie de vaccinare şi sper să se accelereze. Am anunțat azi dimineață la centrul de vaccinare câteva lucruri importante şi trebuie să le repet. Avem acum dozele necesare de vaccin pentru a face şi centre de vaccinare drive-through. Putem să transformăm câteva dintre centre AstraZeneca în centre Pfizer şi vom oferi operatorilor economici posibilitatea de a avea centre de vaccinare, așa cum doresc domniile lor, ca să-şi poată vaccina personalul şi vom vedea dacă extindem această facilitate şi pentru membrii familiei. Încă nu s-a discutat, dar poate să fie o posibilitate. Am avut grijă să avem doze de vaccin şi vom avea, putem să atingem ţinta de cinci milioane de persoane vaccinate, la finalul lunii mai sau la 1 iunie. Trebuie doar să mergem să ne vaccinăm. Acum nu mai există nici o scuză, avem vaccin. Şi, bineînţeles, şi ţinta mult mai importantă de a atinge zece milioane de persoane vaccinate, adică 70% dintre persoane care trebuie să fie vaccinate şi, ne spun specialiștii, cam acolo începe să fie imunizarea generală pentru populație. Mâine trimitem încă un transport în Republica Moldova. Președintele României, ştiţi foarte bine, a promis că vom trimite 200.000 de doze în Republica Moldova. Mâine trimitem 130.000 de doze. Aceasta înseamnă că cele 200.000 de doze pentru Republica Moldova au fost livrate şi ne ținem şi de promisiune. Astăzi am avut o întâlnire împreună cu domnul primar Boc şi cu organizatorii de mari evenimente. A fost o întâlnire foarte bună din mai multe puncte de vedere, o discuţie informală şi avem susținerea domniilor lor pentru campania de vaccinare. Mesajul a fost foarte bine înțeles. Putem să vorbim şi de festivaluri, de concerte, de a reveni la o viață normală, doar cu o campanie de vaccinare de succes. Este condiția necesară pentru a putea să redeschidem economia. Vom face tot ce este posibil să redeschidem economia. Domniile lor sunt parte din Comitetul interministerial, prin intermediul Ministerului Culturii sau alte ministere. Soluțiile le vom discuta în perioada următoare, dar concluzia generală a fost: cu toții vom participa public la susținerea campaniei de vaccinare, este singura soluție pe care o avem, în acest moment.

N-am mai vorbit de mult despre situația economică, am fost preocupați cu alte probleme, dar avem câteva vești foarte bune, în această perioadă, în ceea ce priveşte economia. Deciziile pe care le-am luat şi anul trecut, şi anul acesta, măsurile pe care le-am luat au dus la estimări de creștere economică mult mai mare decât în anii anteriori - acestea sunt estimări pentru finalul anului - partea bună este că veniturile la buget sunt mai mari decât cele estimate, sunt mai mari decât anul trecut, sunt mai mari decât cele estimate, ceea ce înseamnă că ne așteptăm, anul acesta, la un deficit bugetar mai mic decât cel pe care l-am programat la începutul anului, el trebuie să fie mai mic decât 7%, este ținta pe care merg eu acum, cu un deficit mai mic de 7%. Ceea ce va fi foarte apreciat de investitorii instituționali, de instituțiile internaționale și va crește încrederea în acest guvern, o încredere care a fost câștigată anul trecut, în guvernarea anterioară, o încredere pe care anul acesta am consolidat-o și veți vedea că rezultatele vor apărea în perioada următoare.

Astăzi am primit, după o vizită în spitalele din București o situație referitoare la paturile de la terapie intensivă. Am discutat şi acest lucru, din păcate avem o presiune pe sistemul sanitar, pe sistemul de sănătate în România, în special în terapie intensivă. Ştiţi foarte bine că, în ultima perioadă, am avut aceste discuții iar astăzi am primit această informare. La Matei Balș se vor operaționaliza încă 20 de paturi de terapie intensivă, vor trebui să fie transferați 7 medici şi 30 de asistenți medicali. Se va înființa un centru de evaluare pacienți cu infecție SARS-CoV-2. La Bagdasar-Arseni, aici este un lucru foarte important, următoarele două săptămâni o nouă unitate de primire urgențe poate fi funcțională cu 27 de paturi UPU şi și 27 de paturi ATI, iar la Grigore Alexandrescu, nu vom aloca adulți, acolo se pot aloca încă 12 paturi ATI copii, în primă fază 10 paturi la cerere. Deci, aceasta este situația în acest moment. Am spus că aș vrea să avem 1.600 paturi cât mai rapid. A fost o cerere a mea, de acum câteva luni de zile. Am văzut problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate, am atras atenția și suntem acum în măsură să ajungem la aceste cifre. Vă felicit, domnule primar, pentru campania de vaccinare de succes şi, cu siguranţă, dacă va merge aşa, veţi deschide mai repede ca restul economiei.

Emil Boc: E meritul clujenilor că răspund pozitiv la mesajele dumneavoastră şi ale autorităților în general.

Florin Cîţu: Mulţumesc! Mă opresc aici cu mesajele. Dacă doresc...

Emil Boc: Să îl rugăm pe domnul ministru de interne să ne facă precizările necesare.

Lucian Bode: Mulţumesc domnule primar, domnule prim-ministru, doamnelor şi domnilor! Bună ziua şi dați-mi voie să îmi exprim bucuria să ne revedem sănătoși aici, la Cluj-Napoca, capitala Ardealului, orașul toleranței, orașul inovării, iată, campion la nivel naţional și în ceea ce priveşte campania de vaccinare. Pentru toate aceste lucruri, îi felicit pe clujeni, îl felicit pe domnul primar, pe toţi cei care contribuie zi de zi, astfel încât municipiul Cluj-Napoca să rămână în acest top la nivel naţional şi european.

În calitate de ministru al afacerilor interne, mi-am propus să organizez, periodic, întâlniri de lucru şi consultări cu structurile din teritoriu. Azi am făcut acelaşi lucru, aici, la Cluj-Napoca, ieri m-am aflat la Zalău, unde am avut o astfel de întâlnire, aşa cum am avut şi la Constanța, la Oradea, la Ploiești, ca să dau doar câteva exemple, rolul acesta fiind de a cunoaște, la fața locului, preocupările şi problemele cu care se confruntă structurile Ministerului Afacerilor Interne în teritoriu. M-am asigurat că nivelul de pregătire al structurilor MAI din Cluj este adecvat gestionării eficiente a situațiilor operative din perioada sărbătorilor pascale, inclusiv din perspectiva măsurilor impuse în context pandemic. Am solicitat ca prezenţa forțelor de ordine pe teren să fie organizată, planificată şi să se desfășoare impecabil din punct de vedere operativ. Pregătirea operativă trebuie susținută de o bună coordonare și colaborare cu autoritățile locale. De asemenea, această colaborare trebuie să fie impecabilă cu reprezentanții bisericii, astfel încât oamenii să se simtă în siguranță și protejați. Procesiunile religioase din zilele de Paște, cu siguranță, vor strânge un număr mare de credincioși; se vor forma aglomerări, traficul va fi intens, rolul forțelor de ordine fiind să se asigure că oamenii respectă măsurile de protecție sanitară, să vegheze la respectarea legii și să ia cele mai bune măsuri pentru prevenirea tulburării ordinii și liniștii publice. Prevenția, echilibrul și calmul sunt coordonatele după care se vor ghida structurile Ministerului Afacerilor Interne, care se vor afla pe teren în perioada sfintelor sărbători de Paște. Astfel, echipajele își vor îndeplini cu profesionalism, responsabilitate și eficiență misiunile referitoare la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Românii trebuie să se bucure de cea mai mare sărbătoare a creștinătății în tihnă și, totodată, să le fie create condițiile pentru a participa la aceste ceremonii religioase. În acest sens, așa cum bine știți, Guvernul Florin Cîțu, prin hotărâre de guvern, în baza unei hotărâri CNSU, pe 8 aprilie, a stabilit măsuri pentru a facilita acest lucru.

Pentru cei care vor merge la slujba de Paște, circulația pe timpul nopții este în intervalul orar 22:00-5:00 dimineața permisă, magazinele vor rămâne deschise până la ora 20:00 și în Vinerea Mare. Așa cum știți, stațiunile de pe litoral, respectiv stațiunile montane vor fi deschise respectând toate regulile în vigoare, dar cu o capacitate de maxim 70% de cazare din tot ce înseamnă capacitatea de cazare pe care ei o oferă.

Sunt convins că milioanele de credincioși care vor participa la procesiunile religioase vor da dovadă de echilibru, de simț civic crescut, înțelegând că încă traversăm o perioadă critică, comportamentul fiecăruia dintre noi fiind decisiv în lupta pentru stoparea acestei pandemii.

Spun încă o dată în încheiere, în noaptea de 1 spre 2 mai, circulația persoanelor este permisă doar pentru participanții la slujbele religioase. Subliniez acest lucru pentru a ruga toţi cetățenii, care nu participă la slujba de Înviere, să rămână acasă. Nu de alta, dar chiar vor avea ce activităţi să desfășoare în noaptea de 1 spre 2 mai, alta decât participarea la slujba religioasă. Vă mulţumesc.

Florin Cîţu: Mulţumesc, domnule ministru. În primul rând, de fapt, cred că toţi astăzi ar trebui să urăm felicitări şi succes şi, sper, felicitări echipei naționale în meciul cu Italia în FED CUP, sper să urăm şi felicitări, dar succes, în primul rând. Și acum cred că așteptați să puneți întrebări. /.../

Reporter: Bună ziua. Domnule premier, de dimineață, Vlad Voiculescu a făcut un atac la adresa dvs. A spus, v-a acuzat, de fapt, că nu aţi dorit să cunoașteți echipa Ministerului Sănătăţii şi v-a numit, citez: "primul epidemiolog al României". Spune că vă considerați dvs. aşa. Cum comentați această declarație? Mulţumesc.

Florin Cîţu: Mulţumesc. Nu comenteze declarațiile. Vă dați seama cum ar fi să comentez declarațiile celor din opoziție în fiecare zi. Nu aş avea timp. Avem o pandemie de guvernat, de trecut ţara prin pandemie, lucruri foarte importante de făcut. Opinii personale vă dați seama că nu comentez, dar aş vrea să-i asigur pe români că guvernarea este solidă. Coaliția funcționează. Ieri a fost un prim pas important. Am avut o ședință de guvern în care lucrurile au mers foarte bine, nu a fost nicio problemă. Ieri s-a aprobat un memorandum prin care se aduc mai multe doze de vaccin Pfizer în România. 300 de mii dintre ele vin mai repede. Deci, lucrurile merg foarte bine şi ăsta este un mesaj important pentru români. Guvernul funcționează bine, avem guvern în România, şi pe lângă faptul că spun eu acest lucru, se vede în cifre, se vede în creșterea economică, se vede în veniturile la buget, se vede în cheltuielile cu investiţii şi se vede în aprecierea instituțiilor internaționale. Până la urmă, încrederea în acest guvern o vedem de la investitorii străini. Ne împrumutăm la dobânzi mai mici decât o fac alții, ne mișcăm foarte bine şi estimările instituțiilor internaționale arată că economia va crește mult mai rapid decât ne așteptam noi. Deci, această încredere în guvern, Guvernul Florin Cîţu cum spune domnul ministru, există şi este foarte mare.

Reporter: Tot domnul Voiculescu spunea că morții de COVID s-au raportat greșit și că de fapt ar fi mult mai mulți. Puteţi să ne spuneți mai multe despre acest lucru?

Florin Cîţu: Aici lucrurile sunt foarte importante şi trebuie clarificate dacă este aşa. Eu îi cer public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sănătăţii, şi a fost de la începutul anului, să ne spună dacă știa despre aceste lucruri şi ce măsuri a dispus şi ar trebui să prezinte în şedinţa de guvern aşa ceva.

Reporter: Tot domnul Voiculescu spunea că nu este nevoie de un motiv pentru a fi eliminat dacă superi sistemul. De ce a fost, până la urmă, dat la o parte?

Florin Cîţu: Mă scuzați, nu am înțeles întrebarea. Mai spuneți o dată, că nu am auzit întrebarea.

Reporter: Spunea domnul Voiculescu că nu este nevoie de un motiv să fie eliminat atunci când superi sistemul. A supărat sistemul sau la ce anume s-a referit? De ce a fost până la urmă demis?

Florin Cîţu: Eu îmi aduc aminte, anul trecut am fost ministrul Finanțelor, şi am făcut un lucru pe care până acum nu l-a mai făcut un alt ministru. Am arătat că se poate face reformă şi începi prin propriul minister cu reforma. Am fost ministrul care a redus numărul directorilor generali cu 20 şi am redus cheltuielile de personal cu 133 de milioane de lei. Într-un an de pandemie am reușit să fac reformă acolo, în ministerul meu. Reforma începe cu propriul minister, aproape de tine.

Reporter: Tot Vlad Voiculescu spunea că nu v-aţi consultat împreună cu el în ceea ce priveşte situaţia pandemiei şi că nu ştiţi care este situaţia reală. Cât de des v-aţi consultat cu domnul Vlad Voiculescu?

Florin Cîţu: Aşa cum am spus, coordonatorul Ministerului Sănătăţii este domnul vicepremier Barna. În nicio ședință de guvern nu au fost prezentate situații precum cea pe care am spus-o mai devreme, nici nu au fost note de informare. De fiecare dată mă consult cu toți miniștrii în ședințele de guvern și au fost miniștri care au adus note de informare cu situații dificile, unele pe confidențial, altele la public. De fiecare dată ne-am consultat cu toți miniștrii când au prezentat o problemă în ședința de guvern.

Reporter: Şi încă o întrebare. Urmează o altă remaniere, aveți o listă scurtă a miniștrilor care nu-și fac treaba cum trebuie?

Florin Cîțu: Nu, aici rolul meu este acela de a mă asigura că guvernarea funcționează. Noi suntem aici învestiți de votul românilor, de încrederea românilor, pentru a ne asigura că ceea ce am promis, reformă, vom face. Am fost cel care a început și a prezentat public ce reforme vrem să facem, am spus foarte clar despre legea pensiilor, legea salarizării, am fost cel care, în buget, și vă aduc aminte că până astăzi nu a venit niciun plan de reformă a companiilor de stat de la niciun ministru, și am spus că foarte bine, vom face acest lucru prin buget și am impus acest lucru prin buget. Eu nu mă dau în spate de la reformă, voi face reformă în continuare. Dar eu fac reforma, nu doar declar că o fac. Așa cum am arătat și la Ministerul Finanțelor anul trecut, așa voi face și anul acesta, indiferent dacă există piedici sau nu. Am fost și cel care a avut primele declarații și a susținut pe colegi, că sunt colegi în guvern care au încercat şi au avut şi vor să facă reformă și i-am susținut pe colegii mei de fiecare dată.

Reporter: Vlad Voiculescu a declarat că a fost demis politic. În schimb liberalii spun că a fost din cauza acelui ordin de ministru. Tot Vlad Voiculescu spune că nu trebuia să vă consulte personal, pentru că deja se consultase cu domnul Arafat, cel care gestionează situația din sănătate. Cum comentați aceste declarații și care sunt motivele clare pentru care a fost demis pe Vlad Voiculescu?

Florin Cîțu: Din nou spun că nu comentez declarațiile unei persoane care acum este în opoziție, e complicat. Repet, nu comentez nici ce spune domnul Ciolacu în fiecare zi. Ar fi foarte mult timp să acord acestor lucruri. Eu am fost foarte transparent și în ședința de luni de coaliție. De mai multe ori am prezentat situația, au fost făcute evaluări, dar, în ședința de luni de coaliție, am spus foarte clar și au fost de acord cei trei președinți de partid că, în ceea ce privește membrii cabinetului - și aș vrea să facem publică această distincție între partea politică și guvernare, în ceea ce privește membrii cabinetului, este un atribut constituțional al premierului. Cu toții am fost de acord cu acest atribut constituțional al premierului.

Reporter: Şi încă o întrebare, tot Vlad Voiculescu a declarat 'credeam că am depăşit epoca epoleţilor'. Aveţi epoleți, domnule premier?

Florin Cîțu: Repet, sunt acuzații care seamănă foarte mult cu ceea ce aud în Parlament de foarte multe ori, dar de la Opoziție.

Reporter: Referitor la acuzațiile fostului ministru Vlad Voiculescu a spus, şi citez, "din punctul meu de vedere Florin Cîțu nu e premierul de care România are nevoie". La fel, v-a comparat şi cu Tudorel Toader. Cum comentați această comparație şi spusele lui Vlad Voiculescu. Vă mulţumesc.

Florin Cîțu: V-am spus, nu am cum să comentez declarațiile. Avem de guvernat România. Eu am înțeles că în Coaliție s-a făcut ieri un pas important. Colegii mei au trecut peste emoțiile inițiale și au înțeles că este mult mai important să guvernăm România, au venit la ședința de guvern, România este guvernată, mergem mai departe; și este guvernată cu rezultate, din punctul meu de vedere, şi asta este ceea ce trebuie să vadă românii. În fiecare zi sunt criticat din Parlamentul României de Opoziție, este rolul Opoziției să fiu criticat.

Reporter: Domnule premier, de ce nu mai avem o campanie de vaccinare? CNA a transmis către televiziuni să nu mai difuzeze spoturile pro-vaccinare. Puteţi să ne explicați?

Florin Cîțu: O campanie de vaccinare ca anul trecut, nu?

Reporter: Exact.

Florin Cîțu: Decizia este la premier, întotdeauna. Toate actele normative în guvern - şi-l avem aici pe domnul primar care a fost premier - , ele merg mai departe sau nu merg mai departe, prin decizia premierului.

Reporter: Şi ce urmează mai departe, pentru că din ce vedem noi scade numărul vaccinărilor din cauza problemelor cu AstraZeneca?

Florin Cîțu: Aici trebuie să ne uităm atent la cifre. Nu scade numărul vaccinărilor, din contra. Ieri au fost vaccinate aproape 80.000 de persoane, astăzi sunt 90.000 de persoane sau peste 90.000 de persoane; deci, numărul vaccinărilor crește. Vom crește și fluxurile, de la 72 la 96. Da, scade numărul persoanelor pe lista de așteptare, ceea ce este perfect, asta am şi vrut. Am vrut să nu mai fie nimeni pe lista de așteptare, românii să poată să se vaccineze în cel mai scurt timp, să se înregistreze, să meargă să se vaccineze în câteva zile. Este scenariul către care am mers. Nu scade numărul de vaccinări, scade numărul persoanelor de pe lista de vaccinare, pentru că a crescut numărul de vaccinări zilnice. Avem acum o capacitate de 115.000 de persoane care să fie vaccinate pe zi, ceea ce este ceea ce am promis. De pe 20 aprilie va fi capacitatea de 120.000 de persoane să se vaccineze zilnic. Ţinta aceea de 5 milioane la sfârșitul lunii mai este una realisto-pesimistă. Noi vom avea doze să vaccinăm la sfârșitul lunii mai aproape 7 milioane de persoane. De aceea, îi încurajez pe toți românii. Nici nu mai stai să aștepți mult, vor veni din ce în ce mai multe doze, trebuie să mergem să ne vaccinăm.

Reporter: Şi încă o întrebare. Vlad Voiculescu a zis că îi este teamă pentru români. Dumneavoastră v-ar fi frică să vă internați într-un spital din România?

Florin Cîțu: Am membri din familie internați în spital în România, sunt în spitale din România, nu mergem în altă parte, ne internăm în România.

Reporter: Și răspunsul?

Florin Cîțu: Am spus.

Reporter: Nu v-ar fi frică.

Florin Cîțu: Nu. Dar sper să nu am nevoie. Vă mulțumesc!

Reporter: O întrebare, domnule premier. Este adevărat că domnul Vlad Voiculescu s-a opus acordării de bani pentru presă într-o ședință de guvern?

Florin Cîțu: Într-o ședință de guvern doar premierul se poate opune acordării unei... Trebuie să fie foarte clar, doar premierul poate să oprească un act normativ din a fi publicat, atât.

Reporter: Și aș dori să comentați următorul lucru. Spunea dânsul: fiecare accident din sistemul sanitar a fost pentru manipulare, a fost folosit politic. Cumva este o acuzație /.../.

Florin Cîțu: Această acuzație... Atunci mai avem pentru domnul vicepremier Barna încă un raport de prezentat și îi cer public domnului vicepremier Barna să prezinte în ședința de guvern și public, dacă avea cunoștință de aceste acuzații și cu ce soluții a venit. Și aici sunt foarte serios. Domnul vicepremier Barna este coordonatorul Ministerului Sănătății. Dacă avea cunoștință de aceste acuzații și nu le-a prezentat public, vedem ce s-a întâmplat, dar ce soluții a dispus? Eu vă spun că în nicio ședință de guvern până acum nu a fost prezentată o notă de informare în care să fie prezentate aceste acuzații, pentru că eu aș fi luat măsuri. De fiecare dată când mi-au fost prezentate deficiențe într-un minister, am luat măsuri, nu am așteptat să le anunț mai târziu. Mulțumesc!

Reporter: Domnule Cîțu, săptămâna trecută noi am prezentat în exclusivitate un material de la spitalul „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, nu știu dacă știți. În lipsa dotărilor, s-a improvizat și s-au făcut /.../ tuburile de oxigen pentru pacienții pozitivi de COVID, iar astfel s-a improvizat, practic, o secție de ATI. Cum comentați dumneavoastră imaginile de la Abrud având în vedere că suntem în anul 2021? Și cum veți proceda astfel încât spitalul să aibă secție de terapie intensivă?

Florin Cîțu: Nu am văzut imaginile respective, nu am cum să le comentez. Eu am avut o discuție ieri, la prima oră, cu directorii din DSP din toată țara și după-amiaza cu directorii de spitale COVID. Şi voiam să ascult, să văd care sunt şi problemele lor. Le-am mulțumit pentru ceea ce fac de un an de zile pentru români, pentru că sunt într-o luptă continuă, şi în fiecare zi sub presiune, şi i-am asigurat de toate resursele, aşa cum au avut şi în timpul anului trecut resurse necesare pentru a funcționa în această perioadă dificilă. Poate ştiţi, dar chiar acum o săptămână, am aprobat din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, la dispoziția premierului, o sumă de peste 240 de milioane de lei pentru a cumpăra Remdesivir. Deci, din partea mea, sistemul de sănătate a avut toată susținerea în ceea ce priveşte finanţarea. Cum a fost administrat sau ce se întâmplă acolo cred că avem responsabili care sunt miniștri şi coordonatori care pot să vă dea mai multe explicații.

Reporter: Din punctul dumneavoastră de vedere ce calități ar trebui să aibă noul ministru al sănătății şi cât de mult contează (...)?

Florin Cîţu: Am propus imediat cu revocarea domnului ministru, am propus şi ministru interimar. Mi se părea natural să meargă către vicepremier, care este coordonatorul Ministerului Sănătăţii. A fost refuzată această responsabilitate şi atunci mi-am asumat eu această responsabilitate, pentru că România nu-şi permite astăzi, în plină luptă cu pandemia, să nu aibă un ministru al Sănătății şi mi-am asumat eu această responsabilitate în acest moment. Locul rămâne la partenerii noștri de coaliție şi aștept, bineînţeles, nominalizarea unui ministru cât mai curând. Iar în protocolul coaliției spune foarte clar ce așteptări avem de la un ministru, oricare ar fi acela. Eu, personal, am spus de fiecare dată: caut trei atribute, trei caracteristici clare la o persoană pe care voi pune semnătura: fără compromis sau fără nepotisme, fără clientelism, fără conflict de interese, fără probleme penale şi profesionalism. În funcţie de aceste trei criterii voi face nominalizarea.

Reporter: Domnule premier, Cluj-Napoca este un oraș ambițios care dorește să aibă tren metropolitan, centură metropolitană și metrou. Ne puteți spune ce se întâmplă cu documentația pe centura metropolitană care este depusă de o perioadă de timp la Ministerul Transporturilor și, în general, care au fost discuțiile pe aceste subiecte în...cu dl primar?

Florin Cîţu: În PNRR.

Emil Boc: Cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea doar să adaug că proiectul Centurii Metropolitane nu are depusă documentația finală la Ministerul Transportului. Este în ultima etapă de obținere a avizului de mediu, care va fi obținut în octombrie, după care va intra în comitetele interministeriale de la guvern şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în....

Florin Cîțu: ...în ședință de guvern după aceea.

Emil Boc: Dar până acum nu avem blocaje, /.../ dezbateri publice, decizii ca să fie finalizată documentația. Dar ca să fie clar: nu există o amânare sau tergiversare din partea guvernului în acest moment pe niciunul dintre proiecte.

Reporter: A doua întrebare referitoare la festivaluri, concerte: domnul primar Boc a spus că și-ar dori să aibă loc la Cluj-Napoca un concert experiment, pe modelul celui organizat la Barcelona, de muzică bună. Cum vedeţi redeschiderea acestui sector grav avariat de pandemie, inclusiv a unui concert, eveniment, experiment la Cluj-Napoca?

Florin Cîțu: Acum eu vreau să îl văd la Bucureşti, altfel trebuie să vin să îl văd aici.

Emil Boc: Tocmai am aflat astăzi că domnul prim-ministru a fost la prima ediție a festivalului Untold, la Cluj, în 2015, incognito. Aşa că vă așteptăm să continuați prezenţa la Cluj.

Florin Cîțu: Nu eram în politică atunci, să ştiţi. Nu eram incognito, nu eram în politică, mergeam unde voiam.

Emil Boc: Vă așteptăm să reveniți.

Florin Cîțu: Vreau să se deschidă festivaluri, concerte peste tot în România, nu doar la Cluj sau la București. Asta a fost discuția astăzi și de aceea am dat acea țintă pentru 1 iunie, pentru redeschiderea întregii economii. De aceea, nu vreau să vorbesc de tot felul de bariere. Vreau să se redeschidă economia pentru toți românii, e important. Şi de asta m-am asigurat să avem doze necesar să ne vaccinăm, ca să deschidem pentru toți românii. Mergem să ne vaccinăm și deschidem economia, o să fie totul ca înainte. Asta e de fapt ceea ce vrem noi să facem. Acum, da, știu domnul Boc şi concertele, dar este o competiție aici, că și mie îmi plac concertele și vedem unde le deschidem.

Emil Boc: Mesajul a fost foarte clar astăzi: poate cel mai bun concert-test este vaccinarea tinerilor. Dragi tineri, mergeți şi vă vaccinați, v-aţi deschis pașaportul pentru concerte, evenimente, festivaluri.

Florin Cîțu: Aşa redeschidem concertele.

Emil Boc: Asta este prima cheie până la urmă. Cu cât mai mulți, cu atât mai repede organizăm festivalurile. Acesta a fost mesajul transmis de premier, de susținere totală a domeniului. Dar cheia este prin procesul de vaccinare. Aşa încât dacă toţi românii vor înțelege acest lucru, cei care doresc să participe la festivaluri vor susţine, cu atât mai devreme vom avea deschise evenimentele. Altfel, putem să facem concerte-test, dar dacă nu avem persoane vaccinate, nu le putem organiza oricum. De aceea, vaccinarea, vaccinarea, vaccinarea, după părerea noastră, reprezintă cheia şi pașaportul pentru intrare la orice concert.

Florin Cîțu: Mulţumesc şi eu, şi să ne vedem la concerte.

Reporter: România a fost avertizată de mai multe ori pentru netranspunerea în legislația internă a directivelor europene, inițiativă care ține de guvern. Ce veți face ca să recuperați?

Florin Cîțu: Domnul ministru al afacerilor externe prezintă situația în care România este avertizată foarte des în ședințe de guvern și atrag de fiecare dată ministerelor să vină cu propunerile de lege, cu legislația necesară pentru a transpune în vigoare directive europene. De fiecare dată îi împingem de la spate. E adevărat că suntem în urmă, dar facem anul acesta progrese în această direcție.

Reporter: /.../

Florin Cîțu: Deci am revenit la politică. Am spus că, în acest moment, pentru mine este foarte important să fac o treabă bună în ceea ce privește guvernarea României, românii care ne-au dat un vot important. Și am creat o coaliție puternică, o coaliție despre care am spus că va dura cel puțin patru ani de zile la guvernare. În ceea ce privește partidul din care fac parte, Partidul Național Liberal, este partidul cel mai important din coaliție, are premierul coaliției, dar în acest moment nu a decis un congres. Sunt sigur că atunci când va fi decis un congres, vor apărea și candidații pentru mai multe funcții care vor exista atunci. Mulțumesc!

Reporter: Domnule prim-ministru, de ce spuneți că Vlad Voiculescu este în opoziție și în ce fel de opoziție este dacă PLUS este la guvernare și dacă nu afectează acest lucru coaliția de guvernare, guvernul?

Florin Cîțu: Nu am spus că este în opoziție, am spus că sunt criticat în fiecare zi de opoziție, domnul Ciolacu are un cor în jurul lui și se mai alătură o voce care mă critică, atât am spus.

Reporter: Și afectează acest lucru sau...?

Florin Cîțu: Nu. Păi de un an de zile mă critică domnul Ciolacu și avem o guvernare foarte bună și vom guverna și anul acesta. Încă o voce care se alătură nu va afecta guvernarea și asta vreau să-i asigur pe români. Guvernarea nu are de suferit, guvernarea merge mai departe și ar trebui ca românii să înțeleagă că una este actul de guvernare, am văzut că în aceste zile a fost puțin intercalată guvernarea cu politicul. Actul de guvernare este unul, discuțiile politice sunt altele.

Reporter: Mergeți la dezbaterea publică de mâine cu domnul Vlad Voiculescu de la ora 10:00? Și o considerați o invitație reală sau doar un joc de imagine al dânsului?

Florin Cîțu: N-am știut. Eu știu că mâine am conferință de presă pe teme economice.

Reporter: Dar dacă ați fi putut merge, ați fi mers?

Florin Cîțu: Am o conferință de presă pe teme economice, românii vor afla vești importante pentru economie mâine.

Realizator: Vreau să vă întreb, raportat la viitor un congres PNL care se anunţă pentru anul 2021 şi având în vedere că sunt doi lideri puternici, preşedintele de la Cluj și preşedintele de la Sălaj, plus Emil Boc. Nu vă mai întreb, că aţi răspuns dacă veți candida sau nu, dar v-aş întreba dacă l-aţi vedea pe Emil Boc în continuare într-o echipă de conducere alături de dumneavoastră în PNL? Şi doi...

Florin Cîțu: Trebuie să-l întrebaţi pe domnul Emil Boc dacă vrea să fie...

Reporter: Şi doi...

Florin Cîțu: Domnul Emil Boc dacă vrea să fie într-o echipă de conducere, întrebaţi-l pe domnia sa. Eu v-am spus....

Emil Boc: Eu cunosc preocupările de la Cluj, aşa că e o competiţie puternică. Cea mai grea funcţie pe care poţi să o obţii este funcţia de preşedinte de scară la bloc... E foarte complicat, pentru că acolo te cunosc toţi de pe scară, trebuie să mergi din casă în casă, din uşă în uşa... Ambiţia mea politică v-am precizat-o.

Reporter: Ideea era unde îl vedeţi pe domnul Boc într-o funcţie politică în PNL, la nivel naţional...?

Florin Cîțu: Domnul Boc nu are nevoie de funcție politică pentru a ajuta Partidul Național Liberal să meargă mai departe. Vorbesc foarte mult cu domnul Boc, are o experiență și de guvernare și la primărie și politică. Nu cred că, dar dacă dorește, bineînţeles că...

Reporter: /.../

Florin Cîțu: Discut cu domnul Boc să avem o guvernare de succes, discutăm foarte mult şi despre cum era în alte guvernări, experienţă foarte multă de la care pot să învăţ şi acum am discutat foarte mult despre campania de vaccinare.

Reporter: Domnule premier, cum vedeţi PNL în momentul de faţă vizavi de declaraţiile celor de la USR că nu vă mai susţin politic. Vedeţi PNL că se implică în alegeri anticipate?

Florin Cîțu: PNL este un partid puternic. PNL este un partid care a demonstrat și și-a asumat singur guvernarea într-o perioadă dificilă, într-o perioadă de pandemie, într-o perioadă de criză. Când alte partide nu au vrut să vină la guvernare, PNL a fost singurul partid care și-a asumat să treacă România prin acea perioadă și a făcut-o foarte bine. PNL, aşa cum am spus, a reușit performanța, într-un an de criză, să aibă cea mai mare creștere economică în trimestrul IV din Uniunea Europeană, din UE. PNL a făcut acest lucru! Este cel mai mare partid din această coaliție de guvernare. Este partidul care are premierul, este partidul care a susţinut președintele României și este un partid care m-a învestit pe mine să duc mai departe, să implementez principiile liberale în România prin acest guvern.

Reporter: Deci îl vedeţi pregătit pentru o luptă politică anticipată.

Florin Cîțu: PNL vrea să guverneze, este într-o coaliţie pe care o susţine în aceşti patru ani de zile. Este un partid responsabil, iar mesajele preşedintelui PNL a fost foarte clare: mergem mai departe, guvernarea merge foarte bine, avem treabă de făcut, românii au nevoie de guvernare în acest moment.

Reporter: Domnule premier, o ultimă întrebare, sunteţi ministru interimar al sănătăţii. Raportat la politica Uniunii Europene de a testa gratuit, de a oferi kituri de testare populaţiei, vreau să vă întreb cum aplicaţi, în cele 45 de zile de interimat, politica de testare şi izolare? Deci, testăm, izolăm, testăm ca să evităm cumva răspândirea pandemiei?

Florin Cîțu: Știți că politica de testare a dat rezultate mixte. Avem țări precum Slovacia, unde nu a dat rezultate foarte bune. Cred că România a găsit un ”happy medium”, suntem într-un echilibru bun. Am avut un val trei, care nu a fost la fel de dur - avem aici şi experți în sănătate, un secretar al Comisiei de Sănătate din Senat. Avem un val trei care este pe scădere. Deci, cred că am găsit un echilibru. Pe mine m-a interesat, și nu de acum, de anul trecut, când eram ministrul finanţelor publice, am spus foarte clar că este foarte important să nu mai închidem economia. Acele două luni de zile, nu e vorba doar despre costul financiar pentru a închide economia, este vorba de costul psihic pentru societate, persoane care își pierd locul de muncă, persoane care nu se mai pot reintegra. Acest cost nu este măsurabil imediat în bani, nu este cuantificabil, dar are implicații pentru sănătatea societății pe termen lung. Şi eu nu am vrut acest lucru. Anul trecut, știţi foarte bine, au fost mai multe cereri și opoziția de atunci acum ne spune să stăm deschis, atunci ne spunea să închidem, în funcţie de cum bate vântul. Am arătat că poți să funcționezi în această perioadă cu economia deschisă. România a fost una dintre singurele ţări din UE care a ţinut economia deschisă. Chiar și în cele două luni de zile, nu am închis toată economia, am avut deschis sectorul industrial, în special șantiere și așa mai departe. Așa am putut să avem venituri la buget anul trecut, în plină criză economică globală, mai mari decât în 2019, ceea ce, bineînțeles că la începutul anului nimeni nu își putea imagina. Este același principiu pe care îl aplicăm și astăzi; economia trebuie să rămână deschisă, pentru că avem nevoie, ca de fiecare dată; ca să ai oameni sănătoși, ai nevoie de economie puternică, ca să ai economie puternică, ai nevoie de oameni sănătoși. Ele merg împreună, indiferent dacă este criză sau nu.

Reporter: Și raportat la testare? Nu mi-ați răspuns. Oferiți kituri gratuite?

Florin Cîțu: Am oferit pentru școli kituri gratuite, să știți. Deci, ele au fost oferite și vom continua la fel.

Reporter: Bună ziua. Am înțeles că încă se plătește presa pentru măsurile de combatere a pandemiei?

Florin Cîțu: Nu am auzit, se plăteşte presa?

Reporter: Se dau bani ziarelor, televiziunilor, pentru susţinerea măsurilor de combatere a pandemiei. Așa a spus domnul Voiculescu, în conferință de presă. Vă rog să confirmați dacă se dau bani sau în continuare bani.

Florin Cîțu: Poate este campania de anul trecut. Dacă este campania de anul trecut şi mai sunt facturi de plătit, foarte bine, dar anul acesta nu a fost...

Reporter: Dar ne puteți spune, așa, cam ce bani se dau?

Florin Cîțu: Nu am în acest moment...

Reporter: /…/Și dacă nu vă gândiţi cumva ca să începeţi o campanie pentru îndepărtarea panicii. Populaţia este extrem de panicată din cauza acestei campanii, care, pe ici, pe acolo, a fost exagerată.

Florin Cîțu: Nu-mi dau seama la ce campanie vă referiţi, care campanie a fost exagerată. Singura campanie pe care o susţin este campania de vaccinare. Trebuie să ne vaccinăm. Este singura campanie pe care o susţin în acest moment. Fac apel la toată lumea să susţină această campanie. Trebuie să ne vaccinăm dacă vrem să redeschidem economia. Este o campanie pe care o susțin.

Reporter: Domnule prim-ministru, în calitate de ministru al sănătății, de ce faceți distincție între personalul medical vaccinat și cel nevaccinat?

Florin Cîțu: Nu am făcut nicio distincție.

Reporter: Sunt obligați la măsuri de sănătate, deși sunt testați, cei care nu se vaccinează trebuie să aibă și ei măști și…

Florin Cîțu: Măsurile sunt pentru toată lumea. Și cei vaccinați trebuie să poarte măști, și cei care nu sunt vaccinați trebuie să poarte măști. Nu este niciun fel de discriminare. În același timp, am spus foarte clar că eu nu sunt adeptul unor certificate în interiorul României, acesta este clar mesajul meu; eu nu vreau să am oameni diferiți, vreau ca românii toți să se bucure de redeschiderea economiei, de aceea trebuie să ne vaccinăm. Este mesajul pe care l-am dat și îl voi da mai departe.

Reporter: Ați văzut studiile americanilor: persoanele vaccinate nu transmit virusul. Ce m-ar împiedica pe mine ca după rapel să înlătur masca de protecție?

Florin Cîțu: Atunci când vom oferi tuturor românilor șansa să se vaccineze putem să discutăm și despre aceste lucruri. Dar astăzi, acum, vin vaccinurile, ne vaccinăm cu toții și apoi putem să trecem și la faza fără mască. Mulțumesc!

Reporter: Revin cu o întrebare din partea tuturor colegilor. În ceea ce privește declarația domnului Vlad Voiculescu despre mafia din sănătate, spunea că, odată cu demiterea lui, mafia a câștigat, și că este o mafie susținută de partidele de la conducere. Despre ce mafie este vorba, ce mafie susțin partidele de la conducere?

Florin Cîțu: Îi cer domnului vicepremier Dan Barna, coordonatorul Ministerului Sănătății, să prezinte public și în ședință de guvern, tot ceea ce știa despre mafia din sănătate și dacă i s-a adus la cunoștință acest lucru, și ce măsuri a dispus pentru a elimina mafia din sănătate. Până astăzi, în nicio şedinţă de guvern nu a fost prezentată o notă de informare sau măsuri care să elimine mafia din sănătate. În același timp, repet, poți să faci reformă cu propriul aparat administrativ. Singura reorganizare care a redus cheltuielile și a redus numărul de directori generali a fost făcută de mine anul trecut când eram ministrul finanțelor publice. Deci se poate face. Să declarăm, e ușor.

Reporter: Aş mai avea o întrebare pentru domnul ministru, domnule Bode, dacă se poate. Domnule ministru, voiam să vă întreb dacă ştiţi despre situaţia de la Piteşti, când un poliţist a încătuşat, a imobilizat un bărbat de 63 de ani. Am înţeles că în imagini se vede cum i se pune piciorul pe gât, bărbatul, în cele din urmă, moare.

Lucian Bode: Da, cunosc această situație. Mi s-a adus la cunoștință. Astăzi, chiar în timp ce discutam cu structurile Ministerului Afacerilor Interne de aici de la Cluj - apropo de această discuție, m-am bucurat să văd că există o colaborare extraordinară între toate structurile noastre de aici, în interesul comun, acela de a servi cetățeanul. În timpul acestor discuții am primit două vești, o veste care m-a bucurat și o veste care m-a întristat foarte tare. Vestea care m-a bucurat și despre care, din păcate, sigur se vorbește puțin sau cred că nu s-a vorbit încă în spațiul public este că astăzi, prin profesionalismul structurilor MAI din București, am salvat viața a doi oameni. Astăzi, un bărbat cu un minor în brațe a amenințat că se aruncă de la etajul opt al unui bloc de locuințe din București. Mobilizând structurile MAI am reușit, prin dialog, să îl determinăm să renunțe la acest gest, pe n bărbat, cum spuneam, de 32 de ani. Şi el, și copilul de patru ani și jumătate sunt în siguranță datorită profesionalismului de care au dat dovadă angajați MAI. Spuneam că am primit şi o veste care m-a întristat, și anume tragedia de la Pitești. Pentru că pentru mine, ca ministru al afacerilor interne, când moare un om în timpul unei intervenții a ISU, poliție, jandarmerie, structurile noastre, este cu adevărat o tragedie. Ştiu ce s-a întâmplat acolo. În timp ce asigurau intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență la un incendiu, polițiștii de la Secția 2 de Poliție Pitești au încercat să încătușeze un bărbat în vârstă de 63 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, care refuza să părăsească locația și devenise recalcitrant. Din păcate, bărbatul de 63 de ani a intrat în stop cardio-respirator și, cu toate intervențiile, cu toată intervenția echipajului de ambulanță, care era la fața locului, din păcate acesta a decedat. Ancheta este preluată de către un procuror şi sunt convins că se va face urgent lumină în acest caz, cine se face vinovat de moartea acestui om, indiferent de cum s-ar fi comportat el. Pentru că eu, de fiecare dată, tuturor angajaților MAI le cer să acționeze cu calm și responsabilitate. Vă mulțumesc!

Florin Cîţu: Aş vrea să clarific ceva: domnul Barna nu trebuie să vină cu trei rapoarte, poate să vină cu un singur raport pe cele trei teme, cele trei acuzații, și public, și în ședință de guvern. Deci, nu trei rapoarte, un singur raport, ca să fie clar, să nu fie de trei ori. Dar, dacă doreşte trei, e foarte bine şi trei, dar eu am spus că e mai simplu să vină cu unul singur şi public, și în ședință de guvern. Mulţumesc.