Video| Coproducţia bulgaro-germană 'Blaga's Lessons', recompensată cu Globul de Cristal la Festivalul de Film de la Karlovy Vary

Pelicula ''Blaga's Lessons'', o coproducţie bulgaro-germană, a fost recompensată sâmbătă cu Globul de Cristal în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary, cea mai prestigioasă manifestare de acest gen din Europa Centrală şi de Est, au anunţat organizatorii, potrivit AFP şi DPA.

Filmul, în regia cineastului bulgar Stephan Komandarev, spune povestea unei femei vârstnice, rămasă recent văduvă, care cade victima unei escrocherii telefonice. Actriţa care interpretează personajul principal, Eli Skorcheva, a fost recompensată cu premiul pentru ''cea mai bună actriţă'', potrivit Agerpres.

Principalul premiu al festivalului este în valoare de 25.000 de dolari.

Premiul Special al Juriului a fost decernat dramei germano-iraniene ''Empty Nests'', în regia lui Behrooz Karamizade, care spune povestea lui Amir, un tânăr care încearcă să facă rost de bani pentru a se putea căsători cu iubita lui, Narges, care provine dintr-o familie mai înstărită. Premiul Special are o valoare de 15.000 de dolari.

Festivalul a decernat de asemenea, cu prilejul celei de-a 57-a ediţii, un Glob de Cristal actorului australian Russell Crowe (''Gladiator'', ''A beautiful Mind'') pentru contribuţia sa artistică de excepţie la cinemaul mondial.

Actriţa americană Robin Wright (''Forrest Gump'', ''House of Cards'') şi actriţa suedeză Alicia Vikander (''The Danish Girl'', ''Ex Machina'') au primit Premiul Preşedintelui festivalului.

Potrivit organizatorilor, s-au vândut peste 123.000 de bilete la proiecţiile care au debutat pe 30 iunie, cu circa 15.000 mai puţine decât înainte de pandemia de COVID-19.

Cea de-a 57-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary a avut loc în perioada 30 iunie-8 iulie în celebra staţiune termală din vestul Republicii Cehe.