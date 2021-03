VIDEO - Costel Alexe, fost ministru, citește în engleză: 'Bam bam bam'

Preşedintele CJ Iasi, fostul ministru Costel Alexe (PNL), s-a amuzat, miercuri, în ședința Consiliului Județean, după ce s-a bâlbâit când le citea consilierilor, de pe foaie, numele în engleză al unei asociații în care CJ Iași este membru fondator - Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, potrivit imaginilor publicate de presa locală.

Liderul PNL Iaşi s-a încurcat la denumirea asociației, așa că a prescurtat numele spunând „Bam bam bam”. El zâmbește apoi și le spune consilierilor: 'Engleză, da'.

În CV-ul depus la Parlament când era deputat și ministru, Costel Alexe s-a declarat „utilizator experimentat” la participarea la o conversație în limba engleză și „utilizator independent” la cititul în limba engleză.