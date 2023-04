Video | Credincioşii s-au adunat la Kiev în faţa mănăstirii care are aviz de evacuare și al cărei stareț a fost arestat de SBU

Cu icoane în mâini, aceşti credincioşi au mers la Lavra Peşterilor, o mănăstire din capitala Ucrainei cunoscută pentru bulbii de aur şi care adăposteşte o Biserică Ortodoxă cu legături istorice cu Moscova.

Motivul: liderul lor spiritual, mitropolitul Pavel, a fost chestionat de autorităţile ucrainene, la trei zile după ce călugării în cauză şi el au fost ţinta unui aviz de expulzare, pe fondul conflictului dintre Ucraina şi Rusia.

În faţa credincioşilor, un mic grup de activişti pro-ucraineni au fluturat steaguri în culorile naţionale - albastru şi galben - sfidând.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), mitropolitul Pavel este suspectat că a "justificat agresiunea armată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi i-a glorificat pe participanţi", precum şi că "a încălcat egalitatea cetăţenilor pe baza criteriilor rasiale, credinţe naţionale, regionale (şi) religioase".

"Legea şi răspunderea pentru încălcarea acesteia sunt aceleaşi pentru toţ"', a insistat şeful SBU, Vassyl Maliuk, citat într-un comunicat de presă.

"Ei spun că sprijin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Am spus, spun şi voi spune: condamn toate tentativele împotriva statului nostru şi ceea ce a făcut Rusia (şi Vladimir) Putin este nejustificat", le-a spus mitropolitul Pavel sâmbătă credincioşilor, într-un videoclip difuzat de mai multe mass-media ucrainene.

Stareţul a fost apoi codus la un tribunal de la Kiev pentru o audiere. Aceasta, însă, a fost amânată pentru luni, deoarece mitropolitul Pavel nu s-a simţit bine.

"Plasarea mitropolitului Pavel în arest la domiciliu sub acuzaţii false este o consecinţă firească a anarhiei create de guvernul ucrainean", a denunţat, la rândul său, într-o declaraţie, responsabilul ce relaţiile cu mass-media de la Biserica Ortodoxă din Moscova, Vladimir Legoida.

Fondată în secolul al XI-lea şi clasată de UNESCO ca Patrimoniu Mondial, Lavra Peşterilor, care are vedere la Nipru, găzduieşte sediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene supuse Patriarhiei Moscovei înainte de invazia rusă lansată în februarie 2022.

Această confesiune a anunţat în mai ruperea legăturilor sale cu Biserica Rusă al cărei patriarh, Kirill, a susţinut invazia. Dar guvernul ucrainean consideră că această Biserică rămâne de facto dependentă de Rusia.

Ignorând ordinul autorităţilor de plecare, călugării au refuzat până acum să plece.

Zelensky is now having Orthodox Christian Churches RAIDED and priests ARRESTED for not leaving the monasteries & churches.



This is so demonic.

Zelensky warned that he would “purge Ukraine of Russian godless evil”



Where’s the media on this? Never mind, they’re in on it too! pic.twitter.com/0yWuwN64qP