VIDEO Cu record la inflație și rubla la pământ, Vladimir Putin le promite rușilor bunăstare economică și ajutoare împotriva blitzkrieg-ului economic

Preşedintele rus, Vladimir Putin, promite miercuri o serie de ajutoare financiare ruşilor şi întreprinderilor ruse împotriva unei avalanşe de sancţiuni şi dă asigurări că Rusia va depăşi acest ”blitzkrieg” al Occidentului, relatează AFP.

Putin recunoaşte că situaţia Rusiei ”nu este simplă” şi că inflaţia este în creştere.

El promite o creştere a ”minimului vital, a salariilor funcționarilor”, a pensiilor şi o înlăturare a barierelor administrative din calea afacerilor, scrie news.ro.

Putin apreciază, în această reuniune guvernamentală transmisă în direct, că Moscova a făcut să eşueze ”blitzkrieg”-ul economic al Occidentului, menit ”să distrugă” Rusia.

