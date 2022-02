VIDEO Cum l-a umilit Vladimir Putin pe şeful spionajului rus, Serghei Narîşkin

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a umilit pe şeful spionajului rus, Serghei Narîşkin, într-o secvemnţă care pare dintr-un film, într-o reuniune a Consiliului rus de Securitate, pe care a convocat-o înaintea alocuţionii televizate în care a anunţat că recunoaşte în mod oficial independenţa regiunilor separatiste proruse Doneţk şi Lugansk, informează news.ro.

Această reuniune a fost transmisă în direct la televiziune, iar liderul de la Kremlin l-a pus în dificultate pe şeful Serviciilor ruse de informaţii extrene (SVR) Serghei Narîşkin, pe care-l întreabă dacă trebuie, în opinia sa, să declare independenţa teritoriilor separatiste ucrainene.

Întrebat ”ce propuneţi să facem?”, şeful spionajului rus pare să ezite şi spune că ”va susţine propunerea de a recunoaşte”.

Însă acest răspuns pare să nu-i fie de ajuns lui Vladimir Putin.

”Veţi susţine sau susţineţi? Vorbiţi pe şleau!”, îi spune el.

Destabilizat de către şeful său care-i cere să fie mai clar în alegerea cuvintelor, directorul Serviciilor ruse de informaţii externe dă un răspuns cel puţin uimitor.

”Da, susţin propunerea cu privire la aderarea celor două republici Doneţk şi Lugansk la Federaţia rusă”, i-a răspuns Serghei Narîşkin.

Numai că problema nu este integrarea celor două ”republici populare” în Rusia, ci recunoaşterea independenţei lor, îi spune atunci Putin zâmbind.

”Da, dar nu despre asta vorbim”, i-a spus amuzat preşedintele rus.

Şeful spionajului rus îi dă până la urmă lui Putin răspunsul pe care-l aştepta - da, susţine declararea independenţei teritoriilor separatste din Donbas.

În urma acestui schimb umilitor de replici, Narîşkin este invitat să se ducă înapoi şi să se aşeze.

Această secvenţă spune multe despre ceea ce se întâmplă la Kremlin şi despre felul în care Vladimir Putin îşi exercită puterea.

