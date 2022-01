VIDEO - Dacian Cioloș acuză PSD și PNL pentru sumele alocate către propagandă: 'Au plătit sume imense!'

Așteptările cetățenilor față de USR au fost foarte mari și multă lume nu e mulțumită de ceea ce partidul a reușit să facem în perioada în care a fost la guvernare, a declarat miercuri Dacian Cioloș, președintele USR, comentând scăderea partidului în sondajele de opinie.

„Este clar că așteptările cetățenilor vizavi de USR au fost foarte mari și multă lume nu e mulțumită de ceea ce am rușit să facem în cele opt luni în care am fost la guvernare, chiar dacă noi avem argumente pentru fiecare lucru pe care am fi vrut să-l facem dar nu am putut să-l facem. E cert că o parte din cetățeni consideră că și USR are o parte de vină pentru faptul că s-a destrămat coaliția cu PNL și că PNL e acum la guvernarre cu PSD....USR a decontat o parte din nemulțumiri și este momentul să ne facem și noi o analiză a ceea ce s-a întâmplat și mai ales să ne pregătim pentru ceea ce urmează”, a spus Cioloș, la Digi24, potrivit Mediafax.

Președintele USR crede în continuare că USR este o alternativă pentru „cei care dincolo de emoție și dincolo de promisiuni deșarte își doresc o reformre a României”.

„USR este prins între partidele vechi care acum sunt la guvrnare și care în toamnă au plătit sume imense pentru propagandă, lucru care se vede parțial și în rezultatele din sondaje, și AUR, un partid care speculează emoțiile oamenilor și care vine cu un discurs suveranist care, dacă continuă așa, riscă să ne scoată din Uniunea Europeană”, a adăugat Cioloș.

Vezi si: VIDEO - Dacian Cioloș are SOLUȚIA pentru facturile mari la energie: 'Există o soluție: măsuri cu impact direct pentru consumatori' .