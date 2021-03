VIDEO - Ieșire nervoasă a lui Dacian Cioloș: Dar de ce să discutăm de remanierea lui Voiculescu? Cine pune pe masă astfel de bombe?

Liderul PLUS, fostul premier Dacian Cioloș, șeful pe linie de partid al ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat duminică seară, la Digi24, vizibil deranjat de subiect, că nu există motive pentru a se arunca „bombe” și „prostii” precum schimbarea din funcție a lui Voiculescu.

Citește și: Mircea Dinescu, dezvăluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat să fie dizident de frică. După 1989 a primit de la SRI plocoane

„Ministerul Sanatatii face publice datele pe care le primeste si explica felul in care, atat cat are responsabilitate pe partea asta de campania, ca masurile sunt luate. Eu nu am ce sa-i reprosez ministrului Sanatatii. Eu din exterior nu am ce sa-i reprosez, ba dimpotriva. Nu l-am auzit nici pe premier. Dar de ce sa discutam de remaniere? Cine pune pe masa astfel de bombe in loc sa discutam de cum gatuim pandemie, cum facem reforme? Nu iau sa comentez ce afirma unul sau altul din esalonul 2 sau 3. Nu comentez tot felul de bombe aruncate de unul si de altul care comenteaza. Prea mult timp am consumat in Romania sa comentam prostii si prea putin am vorbit de reforme, de investitii care trebuie facute, de parteneriat cu antreprenoriatul, asta ma preocupa pe mine”, a declarat Dacian Cioloș.