VIDEO | Dacian Cioloș nu a mai vorbit cu Iohannis: Premierul desemnat se prezintă ca o oportunitate pentru România

Dacian Cioloș, premierul desemnat, afirmă că nu a vorbit cu președintele Iohannis în cursul zilei de azi, când au avut loc audierile miniștrilor propuși, în comisiile parlamentare. Liderul USR afirmă că parlamentul are o oportunitate de a vota guvernul său.

„Nu, astăzi nu am avut. M-ați văzut aici aproape toată ziua cu colegii în comisii. Mâine voi fi în Parlament. Nu am discutat cu președintele pentru că acuma sunt în parlament. Sunt instituții fiecare cu responsabilitatea sa. Președintele m-a desemnat ca premier, am venit în parlament, parlamentul va decide ce face cu această oportunitate, pentru că e o oportunitate această propunere pe care noi o punem pe masa parlamentului”, a declarat Cioloș.

Solicitat să comenteze afirmațiile președintelui Iohannis, cu privire la faptul că orice altă criză în afară de cea sanitară nu mai este importantă în acest moment, Cioloș a afirmat că PNL și PSD au prelungit criza politică, iar USR oferă soluția pentru ieșirea din această criză, pentru ca România să poată lupta cu pandemia cu un guvern cu puteri depline.

„Criza guvernamentală poate să se transforme într-o soluție și pentru criza sanitară. Criza guvernamentală e prelungită de o lună de zile. De o lună de zile a fost depusă moțiunea de cenzură. S-a tot încercat să se câștige timp vizavi de situația guvernului Cîțu. Nu au făcut propuneri nici PSD, nici PNL la consultările cu președintele Iohannis. Acolo e prelungirea crizei, prin aceste tertipuri. Noi am propus o soluție, e singura soluție. Ceilalți ne vorbesc despre alegeri anticipate. Cum să organizezi alegeri anticipate când îți mor sute de oameni pe zi? Nu acolo e soluția. Chiar și cei care vor alegeri anticipate, au oportunitatea să voteze mâine acest guvern și avem apoi oportunitatea să vorbim de alegeri anticipate”, a mai comentat Dacian Cioloș.