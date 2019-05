VIDEO Dan Barna a lansat artileria grea, la mitingul din Cluj: 'Vom da primul ministru al României competent şi onest'

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminică, la mitingul electoral al Alianţei USR PLUS desfăşurat la Cluj, că în 2020 alianţa pe care o reprezintă va da României "cel mai competent şi onest" prim-ministru.

"Este primul miting electoral al Alianţei USR PLUS. Nu e puţin lucru. E începutul unui drum grozav pe care îl vom face împreună. (...) Imaginaţi-vă la anul, 2020, final de an, Alianţa USR PLUS va da primul ministru al României competent şi onest. Probabil cel mai competent şi onest pe care l-a avut România. Atunci, în momentul acela, fiecare dintre voi îşi va aminti că drumul nostru împreună începe astăzi, în mai, la Cluj, în 2019", a spus Dan Barna.

Dan Barna a declarat că la Cluj a găsit „ceea ce ar trebui să fie România, modelul de succes al României”.

„Sigur, nu este totul perfect nici la Cluj, unii încearcă să importe practici electorale specifice Dâmboviței, dar acestea vor dispărea când vom avea administrații USR-PLUS. (...) Ne-am săturat de hoția din politica românească, de minciună, de incompetență și de promisiuni care nu sunt îndeplinite niciodată. Ni s-au promis la alegeri autostrăzi, nu au făcut nimic, nu avem o autostradă care să lege Clujul de București sau de Iași, care să lege provinciile României. Ni s-au promis școli și vedem că tinerii pleacă din țară. Ce au făcut în schimb? Ne-au gazat pe 10 august și și-au adoptat în Parlament codurile penalilor, au fost eforturi de a-l scăpa pe Dragnea din pușcărie. România pierde 38 de miliarde de euro în fiecare an, acesta este prețul corupției”, a spus Barna.

Alianţa 2020 USR PLUS a organizat, duminică, la Cluj, primul său miting electoral pentru alegerile europarlamentare, la care au participat 4.000-5.000 de persoane, potrivit organizatorilor, 1.000 după alte opinii, alături de candidaţii celor două formaţiuni.