VIDEO Dan Barna a mers de ziua lui la un concert 'Lunatic': 'Dacă era Dan Barna preşedinte nu mai venea nici pandemia'

Vicepremierul Dan Barna a primit de la colegii săi din USR PLUS, cadou pentru aniversarea de 46 de ani, o invitație la concertul formației care i-a ironizat sloganul campaniei la prezidențiale.

„Co-președintele, co-șeful, vicepremierul și înălțimea sa (la propriu, e cel mai înalt din partid) Dan Barna își sărbătorește azi ziua de naștere, iar noi USR PLUS Diaspora îi urăm La mulți ani! și ne bucurăm că e un om cu simțul umorului. Pentru că în politica românească umorul e cea mai rezistentă armură. În clipul de mai jos, Dan Barna & echipa de la guvern, aseară, la concertul celor de la Lunatic, autorii nemuritorului hit și șlagăr de campanie „Fericiți în România”, un titlu care rămâne deviza și scopul nostru ca partid și oameni îndrăgostiți de România, oriunde am fi. Voie bună”, a scris USR PLUS Diaspora pe Facebook.

Piesa cuprinde versuri ca ”Dacă era Dan Barna preşedinte nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la sărăcie şi trăiam fericiţi în România / (...) Dacă era Dan Barna preşedinte mergau corupţii singuri la-nchisoare şi pentru toate câte ne-au făcut / Ne-ar fi cerut pe rând la toţi iertare / (...) doar Barna ar fi putut să scape România de hoţie”.

„A fost unul dintre cele mai frumoase si inspirate cadouri primite vreodata iar pentru membrii formatiei a fost un moment foarte hazliu cand s- au trezit cu mine in fata scenei in timp ce cantau: “daca ar fi fost Dan Barna presedinte nu mai venea nici pandemia….”. Un moment fara nici o regie dar foarte haios pentru publicul prezent pe terasa respectiva”, a scris Dan Barna.

La final, solistul trupei, Cătălin Constantin, a afirmat că s-a speriat puţin. ”Am zis ca am vedenii”, a afirmat solistul, în aplauzele publicului, inclusiv ale vicepremierului.

”Fericiţi în România” a fost sloganul de campanie al lui Dan Barna când a candidat la alegerile prezidenţiale din 2019.