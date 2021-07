VIDEO Dan Barna îl dă de gol pe Florin Cîțu: De ce își execută premierul propriii miniștri

Vicepremierul Dan Barna se arată încrezător că, în următoarele luni, Guvernul Florin Cîțu va funcţiona fără probleme şi fără a se face schimbări în interiorul Cabinetului, el arătând că nu s-a discutat în coaliţie despre alte evaluări ale activităţii miniştrilor în afară de cea de care trebuie să se ţină cont la rectificarea bugetară.

"În momentul de faţă tot cabinetul este concentrat pe programul de guvernare. Nu s-a discutat nici în coaliţie şi nici la nivelul Guvernului de o evaluare, alta decât cea legată de această... de prevăzuta situaţie cu bugetul. Adică vom avea un nou buget, probabil la finalul lunii august, şi din această perspectivă privind activitatea economică a fiecăruia, partea economică a activităţii miniştrilor”, a afirmat Dan Barna, miercuri seară, la Digi 24.

Citește și: VIDEO Dan Barna i-a luat FRICA lui Florin Cîțu: Liderul USR dă înapoi în privința luării unor măsuri drastice împotriva celor care nu se vaccinează

El s-a arătat încrezător că Guvernul va fi stabil în următoarele luni.

"Eu sper şi îndrăznesc să spun că pentru următoarele luni stabilitatea Guvernului e mai importantă decât orice şi rectificarea e, de fapt, obiectivul actual”, a adăugat Barna.

Barna a explicat cum se vor lua deciziile privind rectificarea bugetară.

"Decizia se ia în Guvern, pentru că e premierul care reprezintă PNL-ul şi cei doi vicepremieri care reprezentăm ceilalţi doi parteneri, şi discuţia va fi purtată apoi şi în coaliţie, pentru că va ajunge Ordonanţa respectivă şi în Parlament. Şi la şedinţa de coaliţie în care participă şi preşedintele PNL şi în Guvern PNL-ul este reprezentat (...) şi atunci decizia se ia în acest grup mixt, nu e o decizie exclusivă de o parte sau de alta”, a spus Barna.

Întrebat dacă banii care nu au fost cheltuiţi la nivel central, de către ministere, vor fi direcţionaţi către administraţiile locale, în urma rectificării bugetare, viceprim-ministrul a răspuns: "La momentul acesta, discuţia pe care am avut-o cu premierul este una consecventă cu ceea ce am agreat în momentul în care am constituit bugetul la începutul anului: la rectificare resursele suplimentare generate de creşterea economică vor merge pe trei zone principale: transporturi şi infrastructura de transport, zona de sănătate şi autorităţile locale”.

Întrebat dacă a fost surprins de faptul că PNL a decis schimbarea lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor Publice, Dan Barna a răspuns: "Nu foarte mult". El a susţinut că a fost anunţat de către premierul Florin Cîţu cu privire la decizia de revocare a lui Nazare.

"Ştiam că era o situaţie delicată în ceea ce însemna comunicarea dintre premier şi ministrul Finanţelor, nu era de o săptămână-două. Aveau dificultăţi reale de comunicare. Vorbeau foarte rar. Şedinţa de Guvern funcţiona, adică dialogul acela formal dintre miniştri la masa Guvernului a funcţionat, aici a funcţionat, adică nu a fost o problemă. Dar, dincolo de asta, ştiam că erau anumite nemulţumiri ale premierului, nu am fost foarte surprins”, a explicat Barna.